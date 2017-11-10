Прямой эфир

Кто составляет корпоративный кодекс и как внести правки в него?

10 ноября 2017 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об оформлении корпоративного кодекса рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга Карпенко, правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Как правило, данный документ, поскольку это локальный акт нанимателя, составляет, непосредственно, высшее руководство предприятия.

Очень важно иметь обратную связь с работниками организации.

Именно в процессе создания корпоративного кодекса, чтобы данный документ не стал декларативным и не был воспринят работниками как нечто насильственное, внедрённое сверху.

Александр Плащинский, первый проректор международного университета «МИТСО»:
У нас корпоративный кодекс, вот я могу его продемонстрировать, носит рекомендательный характер и имеет статус «живого» документа.

То есть, его шлифует практика.

Каждый сотрудник в свободном режиме может подать свои предложения и рекомендации в отдел кадров. Ведь, мы понимаем, что у каждой организации есть своя внутренняя культура, свой внутренний дух, что отличает её от других.

Корпоративный кодекс: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Ольга Карпенко # Александр Плащинский

Другие новости рубрики

Все новости
Скидки 17% обещают на промышленные товары и ювелирные изделия в Мядельском районе
10 ноября 2017 15:40

Скидки 17% обещают на промышленные товары и ювелирные изделия в Мядельском районе

«Ушел из жизни замечательный, тонкий человек»: белорусский актер Сергей Жбанков о смерти Задорнова
10 ноября 2017 15:10

«Ушел из жизни замечательный, тонкий человек»: белорусский актер Сергей Жбанков о смерти Задорнова

Зачем нарядам охраны выдают планшеты и почему служебные собаки должны быть равнодушными?
10 ноября 2017 14:45

Зачем нарядам охраны выдают планшеты и почему служебные собаки должны быть равнодушными?