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Могут ли заставить идти на корпоратив?

10 ноября 2017 16:25
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Новости Беларуси. Если работник не хочет проводить своё свободное время на корпоративных мероприятиях, возможно ли обязать его делать это, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга Карпенко, правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Работник самостоятельно принимает решение: участвовать или нет в подобных мероприятиях.

Заставить его, равно как и наказать за неучастие в подобных мероприятиях, невозможно.

Сегодня очень редко наши предприятия проводят корпоративы с участием членов семьи, хотя, на мой взгляд, такие мероприятия с участием членов семей, проведение и организация совместного отдыха работников и их семей только благоприятно сказывается на экономической работе предприятия.

Корпоративный кодекс: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Ольга Карпенко

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