Могут ли заставить идти на корпоратив?

Новости Беларуси. Если работник не хочет проводить своё свободное время на корпоративных мероприятиях, возможно ли обязать его делать это, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга Карпенко, правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

Работник самостоятельно принимает решение: участвовать или нет в подобных мероприятиях.

Заставить его, равно как и наказать за неучастие в подобных мероприятиях, невозможно.

Сегодня очень редко наши предприятия проводят корпоративы с участием членов семьи, хотя, на мой взгляд, такие мероприятия с участием членов семей, проведение и организация совместного отдыха работников и их семей только благоприятно сказывается на экономической работе предприятия.