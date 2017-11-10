Собрания за пивом и никаких комплиментов: самые странные корпоративные кодексы в мире

Новости Беларуси. Примерно 80% передовых международных компаний сегодня имеют свои кодексы корпоративной этики. Насколько оригинальными бывают внутренние распорядки, рассказали в программе «Открытый разговор».

В кодексах большинства американских компаний прописано, что мужчины не имеют права делать комплименты сотрудницам женского пола. Иначе это будет расценено как домогательство, и грозит штрафом.



В кодексе одного из банков Москвы есть правило, что дамам нельзя делать макияж и причёсываться на рабочем месте.

Всем сотрудникам запрещено приходить на работу в трикотажных майках.

А также в брюках с видимым указанием торговой марки.

В корпоративном кодексе одной из выставочных галерей Санкт-Петербурга прописано, что после каждого выигрыша «Зенита» мужчины накрывают праздничный стол.

Причём, для женской части коллектива.



Кодекс одной из турфирм Астаны предписывает сотрудникам «приходить на работу вовремя, в бодром расположении духа».

А также «по собственной инициативе работать сверхурочно, если от этого зависит успех проекта».