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Собрания за пивом и никаких комплиментов: самые странные корпоративные кодексы в мире

10 ноября 2017 16:25
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Новости Беларуси. Примерно 80% передовых международных компаний сегодня имеют свои кодексы корпоративной этики. Насколько оригинальными бывают внутренние распорядки, рассказали в программе «Открытый разговор».
В кодексах большинства американских компаний прописано, что мужчины не имеют права делать комплименты сотрудницам женского пола.

Иначе это будет расценено как домогательство, и грозит штрафом.

Собрания за пивом и никаких комплиментов: самые странные корпоративные кодексы в мире-1


В кодексе одного из банков Москвы есть правило, что дамам нельзя делать макияж и причёсываться на рабочем месте.

Всем сотрудникам запрещено приходить на работу в трикотажных майках.

Собрания за пивом и никаких комплиментов: самые странные корпоративные кодексы в мире-4

А также в брюках с видимым указанием торговой марки.
В корпоративном кодексе одной из выставочных галерей Санкт-Петербурга прописано, что после каждого выигрыша «Зенита» мужчины накрывают праздничный стол.

Причём, для женской части коллектива.

Собрания за пивом и никаких комплиментов: самые странные корпоративные кодексы в мире-7


Кодекс одной из турфирм Астаны предписывает сотрудникам «приходить на работу вовремя, в бодром расположении духа».

А также «по собственной инициативе работать сверхурочно, если от этого зависит успех проекта».

Собрания за пивом и никаких комплиментов: самые странные корпоративные кодексы в мире-10


Руководство одного из рыбоперерабатывающих заводов Норвегии разрешает собрания персонала за кружкой пива только, если они при этом едят семгу или лосось.

Корпоративный кодекс: «Открытый разговор»

# Работа

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