Собрания за пивом и никаких комплиментов: самые странные корпоративные кодексы в мире
Новости Беларуси. Примерно 80% передовых международных компаний сегодня имеют свои кодексы корпоративной этики. Насколько оригинальными бывают внутренние распорядки, рассказали в программе «Открытый разговор».
В кодексах большинства американских компаний прописано, что мужчины не имеют права делать комплименты сотрудницам женского пола.
Иначе это будет расценено как домогательство, и грозит штрафом.
В кодексе одного из банков Москвы есть правило, что дамам нельзя делать макияж и причёсываться на рабочем месте.
Всем сотрудникам запрещено приходить на работу в трикотажных майках.
А также в брюках с видимым указанием торговой марки.
В корпоративном кодексе одной из выставочных галерей Санкт-Петербурга прописано, что после каждого выигрыша «Зенита» мужчины накрывают праздничный стол.
Причём, для женской части коллектива.
Кодекс одной из турфирм Астаны предписывает сотрудникам «приходить на работу вовремя, в бодром расположении духа».
А также «по собственной инициативе работать сверхурочно, если от этого зависит успех проекта».
Руководство одного из рыбоперерабатывающих заводов Норвегии разрешает собрания персонала за кружкой пива только, если они при этом едят семгу или лосось.