«Видеоуроки на их родном языке». В лагере беженцев начинают монтаж двух мобильных образовательных центров

Новости Беларуси. 44-й день ожидания на белорусско-польской границе. 21 декабря в транспортно-логистическом центре «Брузги» начнут монтаж двух мобильных образовательных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая инициатива осуществится после совместного визита ЮНИСЕФ и педагогов Гродненской области. Специалисты хотят частично восполнить временное отсутствие школы у детей беженцев. Занятия будут проходить каждый день. Ребят поделят на несколько групп с учетом возраста. Образовательные модули планируют полностью установить к концу недели.