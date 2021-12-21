«Видеоуроки на их родном языке». В лагере беженцев начинают монтаж двух мобильных образовательных центров
Новости Беларуси. 44-й день ожидания на белорусско-польской границе. 21 декабря в транспортно-логистическом центре «Брузги» начнут монтаж двух мобильных образовательных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая инициатива осуществится после совместного визита ЮНИСЕФ и педагогов Гродненской области. Специалисты хотят частично восполнить временное отсутствие школы у детей беженцев. Занятия будут проходить каждый день. Ребят поделят на несколько групп с учетом возраста. Образовательные модули планируют полностью установить к концу недели.
Ирина Степаненко, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома:
Разработана концепция образовательная. Она будет состоять из трех частей. Это видеоуроки на их родном языке – на языках беженцев. Это раз. Второе – это психологическая помощь. И третье – это досуговая деятельность социально значимая. Для этого подобраны педагоги и психологи как из школ и других учреждений образования Гродненской области, так и из числа беженцев, которые имеют педагогическое образование.
В лагере сейчас находятся 580 беженцев, по-прежнему их быт, в том числе трехразовое питание обеспечивают белорусы. Сегодня в помощь Красному Кресту прибыли 10 волонтеров от Белорусского союза женщин и социальной службы Гродненского района. Четыре раза в неделю работает баня, круглосуточно дежурят медики. За последние сутки в мобильный медпункт на границе обратились полсотни человек за консультацией, 11 беженцев находятся в стационарах Гродно, из них две беременные. Еще три женщины с новорожденными детьми размещены в кризисных комнатах Красного Креста.
Караев о беженцах: «Один парень все мечтал за немецкий футбольный клуб выступать, но сейчас уже и на «Неман» согласен» – подробнее здесь.