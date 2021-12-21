Леонид Анфимов: «Ни одна из стран СНГ не просела в росте валового внутреннего продукта»

Новости Беларуси. Итоги председательства Беларуси в СНГ подвели 21 декабря в штаб-квартире Содружества. В Минске состоялось очередное заседание Исполнительного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В юбилейный год – СНГ 30 лет – эффективность сотрудничества возросла. Это отмечают все представители объединения.

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ:

По итогам 9 месяцев взаимный товарооборот между государствами, входящими в состав СНГ, увеличился на 28,3 %. Это очень хорошие цифры. И во многом это достигнуто благодаря тому, что ни одна из стран СНГ не просела в росте валового внутреннего продукта, по другим экономическим показателям тоже хорошие сложились результаты. По объемам промышленного производства темп роста составил 104,6 %, по розничному товарообороту – 108,2 %. Заметно активизировались инвестиции в жилищное строительство.