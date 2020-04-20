Коронавирус в Беларуси. Опубликованы данные на 20 апреля и статистика по регионам

Новости Беларуси. С начала февраля в Беларуси было проведено 102 тысячи 556 тестов на COVID-19.
Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, специалисты лабораторий в круглосуточном режиме проводят проверку тестов. С нынешней недели начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.
На утро 18 апреля (суббота) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро 19 апреля (воскресенье) – 510, за последние сутки – 457.
По данным на 20 апреля (понедельник) зарегистрированы 6264 положительных теста на коронавирусную инфекцию.
По регионам статистика выглядит так:
в Брестской области – 185,
Витебской – 1504,
Гомельской – 322,
Гродненской – 176,
Минской – 789,
Могилевской – 265,
в Минске – 3023.
По данным на понедельник выздоровели и были выписаны 514 пациентов. У них ранее был подтвержден диагноз коронавирус.
В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 92 пациента.
Умер 51 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы (читать далее).