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Коронавирус в Беларуси. Опубликованы данные на 20 апреля и статистика по регионам

20 апреля 2020 13:51
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Новости Беларуси. С начала февраля в Беларуси было проведено 102 тысячи 556 тестов на COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, специалисты лабораторий в круглосуточном режиме проводят проверку тестов. С нынешней недели начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.

На утро 18 апреля (суббота) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро 19 апреля (воскресенье) – 510, за последние сутки – 457.

По данным на 20 апреля (понедельник) зарегистрированы 6264 положительных теста на коронавирусную инфекцию.

По регионам статистика выглядит так:

в Брестской области – 185, 

Витебской – 1504, 

Гомельской – 322, 

Гродненской – 176, 

Минской – 789, 

Могилевской – 265, 

в Минске – 3023.

По данным на понедельник выздоровели и были выписаны 514 пациентов. У них ранее был подтвержден диагноз коронавирус.

В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 92 пациента.  

Умер 51 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.  

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы (читать далее).   

# Коронавирус # общество

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