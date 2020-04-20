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Александр Авдевич: «Соблюдайте дистанцию, меньше контактируйте и больше занимайтесь спортом»

20 апреля 2020 13:22
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом.

Александр Авдевич: «Соблюдайте дистанцию, меньше контактируйте и больше занимайтесь спортом»-1

Александр Авдевич, активист инклюзивного движения:
Ребята, хочу сказать спасибо! Спасибо всем тем, кто в это нелегкое время помогает стабилизироваться нашей стране. Хочу поблагодарить медиков за то, что они заняли активную гражданскую, медицинскую позицию. И, конечно же, по возможности, соблюдайте дистанцию, меньше контактируйте и больше занимайтесь спортом.

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Александр Авдевич: «Соблюдайте дистанцию, меньше контактируйте и больше занимайтесь спортом»-4

# Коронавирус # общество # Александр Авдевич # Фотофакт

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