Александр Авдевич: «Соблюдайте дистанцию, меньше контактируйте и больше занимайтесь спортом»

Александр Авдевич, активист инклюзивного движения:

Ребята, хочу сказать спасибо! Спасибо всем тем, кто в это нелегкое время помогает стабилизироваться нашей стране. Хочу поблагодарить медиков за то, что они заняли активную гражданскую, медицинскую позицию. И, конечно же, по возможности, соблюдайте дистанцию, меньше контактируйте и больше занимайтесь спортом.

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