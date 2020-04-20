«Из моего валенка выпала ложка и по течению пошла». Что значило для солдата потерять ложку?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
«Это культурная подача. А рукой – чтобы скорее наглотаться». Почему ложку называли культовым предметом солдатского быта
Ложка – культовый предмет солдатского быта. Эта история произошла с Михаилом Дзюбой, когда форсировали Дон. Весь лед был изрешечен воронками от взрывов.
Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:
Я попал в воронку и нырнул туда. Я в воде. Из моего валенка выпала ложка и по течению пошла. Черт его знает, ни о чем не думал. А думал: «Как же я останусь без ложки?» Ложку найти проще: после каждого боя все остается.
Алексей Филипеня, ветеран Великой Отечественной войны:
Потерять ложку – ну, это уже могила. Чем будешь есть? Так я старался не терять. За обмотку ее, мы же в обмотках были. Ботинки и обмотки. Так ложку туда засунешь, чтоб не потерять.