«Из моего валенка выпала ложка и по течению пошла». Что значило для солдата потерять ложку?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл. «Это культурная подача. А рукой – чтобы скорее наглотаться». Почему ложку называли культовым предметом солдатского быта

Ложка – культовый предмет солдатского быта. Эта история произошла с Михаилом Дзюбой, когда форсировали Дон. Весь лед был изрешечен воронками от взрывов.

Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:

Я попал в воронку и нырнул туда. Я в воде. Из моего валенка выпала ложка и по течению пошла. Черт его знает, ни о чем не думал. А думал: «Как же я останусь без ложки?» Ложку найти проще: после каждого боя все остается.