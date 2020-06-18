Прямой эфир

Две группы добровольцев по 38 человек. Как в России проводят испытания вакцины от коронавируса?

18 июня 2020 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимают участие две группы добровольцев по 38 человек: военнослужащие и гражданские.

Всесторонне изучат заболевание. Учёные Беларуси и России объединят усилия в разработке вакцины от коронавируса

Две группы добровольцев по 38 человек. Как в России проводят испытания вакцины от коронавируса?-1

Специалисты будут тестировать два варианта препарата: один из них выпускается в форме раствора для внутримышечного введения, второй – в виде порошка, с использованием которого готовят раствор.

Две группы добровольцев по 38 человек. Как в России проводят испытания вакцины от коронавируса?-4

После вакцинации все участники эксперимента будут находиться в изоляции в течение 28 дней. А после выписки состояние здоровья добровольцев продолжат контролировать еще в течение полугода.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Площадь пожаров в Аризоне достигла 36 тысяч га. Из городов эвакуируют жителей
18 июня 2020 08:56

Площадь пожаров в Аризоне достигла 36 тысяч га. Из городов эвакуируют жителей

Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители
18 июня 2020 08:53

Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители

Крупнейший банк Европы HSBC сократит 35 тысяч сотрудников из-за коронавируса
18 июня 2020 08:37

Крупнейший банк Европы HSBC сократит 35 тысяч сотрудников из-за коронавируса