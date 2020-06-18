Две группы добровольцев по 38 человек. Как в России проводят испытания вакцины от коронавируса?

Новости России. В России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимают участие две группы добровольцев по 38 человек: военнослужащие и гражданские. Всесторонне изучат заболевание. Учёные Беларуси и России объединят усилия в разработке вакцины от коронавируса

Специалисты будут тестировать два варианта препарата: один из них выпускается в форме раствора для внутримышечного введения, второй – в виде порошка, с использованием которого готовят раствор.