Коронавирус в Беларуси. Что известно на 20 июня

Новости Беларуси. К 20 июня в Беларуси завершили лечение и выписаны из медицинских учреждений 36 749 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19.

По данным Минздрава, опубликованным в Telegram-канале, в республике коронавирус обнаружен у 57 936 человек. На территории Беларуси скончались 343 пациента с хроническими заболеваниями, которые отягощались COVID-19.

Всего в Беларуси проведено 842 173 теста на коронавирусную инфекцию.