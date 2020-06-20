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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 20 июня

20 июня 2020 10:33
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Новости Беларуси. К 20 июня в Беларуси завершили лечение и выписаны из медицинских учреждений 36 749 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19.

По данным Минздрава, опубликованным в Telegram-канале, в республике коронавирус обнаружен у 57 936 человек. На территории Беларуси скончались 343 пациента с хроническими заболеваниями, которые отягощались COVID-19.

Всего в Беларуси проведено 842 173 теста на коронавирусную инфекцию.

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# Коронавирус # общество

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