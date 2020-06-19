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«Дзякуй, доктар». Белорусские пограничники записали трогательный видеоролик в поддержку врачей

19 июня 2020 06:34
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники необычно поддержали медиков. Стражи рубежей записали видеоролик в адрес докторов, которые сегодня борются за наши жизни и здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дзякуй, доктар». Белорусские пограничники записали трогательный видеоролик в поддержку врачей-1

«Дзякуй, доктар». Белорусские пограничники записали трогательный видеоролик в поддержку врачей-3

«Дзякуй, доктар». Белорусские пограничники записали трогательный видеоролик в поддержку врачей-5

«Дзякуй, доктар». Белорусские пограничники записали трогательный видеоролик в поддержку врачей-7

Пограничники выстроились в форме сердца и слова «дзякуй». Это своеобразная благодарность за нелегкий труд медицинских работников накануне их профессионального праздника.

«Дзякуй, доктар». Белорусские пограничники записали трогательный видеоролик в поддержку врачей-10

«Дзякуй, доктар». Белорусские пограничники записали трогательный видеоролик в поддержку врачей-12

К доброй акции «дзякуйдоктар» уже присоединились сотни белорусов по всей стране.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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