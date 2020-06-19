«Дзякуй, доктар». Белорусские пограничники записали трогательный видеоролик в поддержку врачей

Новости Беларуси. Белорусские пограничники необычно поддержали медиков. Стражи рубежей записали видеоролик в адрес докторов, которые сегодня борются за наши жизни и здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские пограничники необычно поддержали медиков. Стражи рубежей записали видеоролик в адрес докторов, которые сегодня борются за наши жизни и здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пограничники выстроились в форме сердца и слова «дзякуй». Это своеобразная благодарность за нелегкий труд медицинских работников накануне их профессионального праздника.
К доброй акции «дзякуйдоктар» уже присоединились сотни белорусов по всей стране.