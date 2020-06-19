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Наталья Кочанова, посещая «Пинскдрев-Адриана»: есть свободные рабочие места, сюда можно прийти, и тебя здесь сразу обучат

19 июня 2020 20:22
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Новости Беларуси. Экономика, ситуация с коронавирусом, поддержка многодетных семей, востребованность среднего специального образования. О темах, которые сегодня волнуют людей на местах, шла речь в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, посещая «Пинскдрев-Адриана»: есть свободные рабочие места, сюда можно прийти, и тебя здесь сразу обучат-1

Местное предприятие «Пинскдрев-Адриана» – одну из четырех мебельных фабрик холдинга «Пинскдрев» – посетила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова побывала в цехах, посмотрела процесс изготовления мебели, пообщалась с работниками.

Наталья Кочанова, посещая «Пинскдрев-Адриана»: есть свободные рабочие места, сюда можно прийти, и тебя здесь сразу обучат-4

Спикера интересовало, как работает производство в условиях повсеместного закрытия границ и падения рынков сбыта. А еще какую зарплату получают сотрудники, где обучаются профессии мебельщика, насколько тяжелый у них труд и какие социальные гарантии предлагает работодатель.

Наталья Кочанова, посещая «Пинскдрев-Адриана»: есть свободные рабочие места, сюда можно прийти, и тебя здесь сразу обучат-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как люди работали, какая ситуация здесь, на предприятии. Но я увидела, что это стабильно работающее предприятие, которое сегодня работает достаточно эффективно. Конечно, труд очень сложный, на мой взгляд. Тут надо быстрота, умение, сноровка. Но вместе с тем здесь есть свободные рабочие места. Сюда можно прийти, и тебя здесь сразу обучат профессии. И ты можешь работать, зарабатывая столько, сколько ты сможешь заработать в силу своих навыков, умений.

И когда я встречалась еще с другой категорией граждан в городе Пинске, которые говорили о том, что трудно устроиться на работу, я у них спросила: а почему, «Пинскдрев» есть, хорошее предприятие, куда можно трудоустроиться. Они сказали: что вы, там же надо работать, там сложно очень. А люди работают, работают достойно.

Наталья Кочанова, посещая «Пинскдрев-Адриана»: есть свободные рабочие места, сюда можно прийти, и тебя здесь сразу обучат-10

«Пинскдрев» – одно из старейших предприятий деревообрабатывающей и мебельной отрасли страны и старейшее предприятие в Пинске. В многопрофильный холдинг входит 31 самостоятельное структурное подразделение. Здесь выпускают свыше полутора тысяч наименований продукции. Велика и география экспорта – Германия, Бельгия, Хорватия, Словакия, Россия. За рубеж поставляется до 50 % произведенных товаров.

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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