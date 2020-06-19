Наталья Кочанова, посещая «Пинскдрев-Адриана»: есть свободные рабочие места, сюда можно прийти, и тебя здесь сразу обучат

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Как люди работали, какая ситуация здесь, на предприятии. Но я увидела, что это стабильно работающее предприятие, которое сегодня работает достаточно эффективно. Конечно, труд очень сложный, на мой взгляд. Тут надо быстрота, умение, сноровка. Но вместе с тем здесь есть свободные рабочие места. Сюда можно прийти, и тебя здесь сразу обучат профессии. И ты можешь работать, зарабатывая столько, сколько ты сможешь заработать в силу своих навыков, умений.

И когда я встречалась еще с другой категорией граждан в городе Пинске, которые говорили о том, что трудно устроиться на работу, я у них спросила: а почему, «Пинскдрев» есть, хорошее предприятие, куда можно трудоустроиться. Они сказали: что вы, там же надо работать, там сложно очень. А люди работают, работают достойно.