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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 17 апреля

17 апреля 2020 10:14
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Новости Беларуси. 86 тысяч 813 тестов на коронавирус проведено в Беларуси по состоянию на 17 апреля.  

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, 24 лаборатории задействовано для проведения тестирования.  

Зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выписаны и выздоровели 342 человека.  

Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.  

Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов (читать далее).  

# Коронавирус # общество

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