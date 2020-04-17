Коронавирус в Беларуси. Что известно на 17 апреля

Новости Беларуси. 86 тысяч 813 тестов на коронавирус проведено в Беларуси по состоянию на 17 апреля.

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, 24 лаборатории задействовано для проведения тестирования.

Зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выписаны и выздоровели 342 человека.

Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.