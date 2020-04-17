Архиепископ Гурий: «Наше тело похоже на автомобиль, который нам Бог подарил»

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Философ Бердяев говорил, что сегодня Бог имеет меньше власти, чем офицер или банкир. И вот глядя на происходящее, может, сегодня возникают мысли, что не Господь управляет миром?
Архиепископ Гурий:
Не знаю, у кого такие мысли могут возникнуть. Вот возьмите самые примитивные примеры – часы, которые создал человек, и утверждать, что они сами собой произошли, механизмы там рассчитались сами собой, и сами собой заводятся. Любой покрутит у виска, скажет, ты – человек ненормальный.
А наша планета Земля, которая находится на определённом расстоянии от Солнца, по определённой траектории движется, вокруг оси своей вращается. То есть в миллионы, миллиарды раз сложнее часов, и оно само собой всё это происходит?
И утверждать это – это надо быть уже совсем человеком, не отдающим отчёта, что говоришь. А человек как состоит ведь? Мы ж, наше тело похоже на автомобиль, который нам Бог подарил. Вот газ, вот тормоз, вот руль. Так вот и наше тело. Разве мы можем своей клеткой управлять? Мы даже знаем-то своё тело… Даже врачи, не знаю, на сколько там процентов. Мизер!
Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:
– какой должна быть молитва во время пандемии
– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители
– как в юности лобовая авария повлияла на его веру
– о родителях, детстве и хобби
– о чудесах иконы Жировичской Божией матери
Смотрите 19 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.