Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске

Новости Беларуси. Зрители из регионов Беларуси смогут увидеть трансляции из храмов, расположенных в их областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У православных Страстная пятница. Что можно и нельзя делать в этот день Так, жители Витебской области могут побывать онлайн в самом большом храме областного центра – Свято-Успенском кафедральном соборе.

Тем же, кто все-таки придет в церковь, нужно помнить о мерах предосторожности. Прихожан призывают соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки. Освящать куличи, если позволит погода, намерены на площадке у храма.