Прямой эфир

Архиепископ Гурий о пандемии: «Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие, и плохие»

17 апреля 2020 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня в мире объявлена пандемия. Коронавирус, в том числе, не обошёл стороной и Беларусь. И я знаю, что в церквях каждый день молятся за спасение людей. Ведь на всё воля Божья. И Бог только может, как церковь трактует, остановить этот вирус. Как Вы считаете?

Архиепископ Гурий:
Во-первых, мы далеко ушли от Бога – источника жизни и света. Кто – больше, кто – меньше, но, в общем-то, далеко. От тех законов, которые он открыл, причём без особого труда с нашей стороны. Если физические законы чтобы открыть, люди посвящают целую жизнь – подвижники от науки. А здесь без нашего труда нам дано Евангелие, в котором открыты духовные законы, чтобы человек жил счастливо.

Человечество, к сожалению, удалилось, далеко ушло от Бога. И поэтому не Бог здесь виноват, а людям нужно возвратиться. Понять, что кроме физических закономерностей, есть ещё и духовные законы, нравственные законы. Нужно постараться узнать о них и стараться исполнять их. Вот это беда современного человечества.

Вадим Щеглов:
Говорят, что ещё необходимо вспомнить, что не хлебом единым человек жив, что материальные ценности – вот эта каждодневная погоня за рублём, за должностью какой-то, она всё равно отойдёт на второй план. Что мы, собственно говоря, и видим. Какой урок нужно вынести людям из того, что сейчас происходит? Ведь это тоже – вот эта пандемия, вирус, она испытывает человечество на прочность, какие-то качества людские тоже должны проявиться.

Архиепископ Гурий о пандемии: «Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие, и плохие»-1

Архиепископ Гурий:
Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие, и плохие. И ближний увидит. В таких экстремальных ситуациях они и проявляются. Мы удалились от Бога, и наша задача сейчас – возвратиться к Нему. Малейшего не делаем. Открыть Евангелие почитать – что просит, что хочет от нас Бог, а у нас времени нет.

Действительно, конечно, человек состоит не только из души, но и из тела. И нужно для тела и тепло, нужна и пища, нужен и воздух. Много, чего нужно. Но вся беда, что мы только считаем, что мы только из тела состоим. А душу свою не питаем духовной пищей, поэтому она и страдает, и кричит от голода. И мы мучаемся.

Вадим Щеглов:
А человечество спасётся, как Вы думаете?

Архиепископ Гурий:
Это уже от каждого человека зависит. Что здесь поразительно, что ни отец, ни мать, ни брат, ни сестра, ни дочь, ни сын – никто не решает. Каждый человек решает сам за себя. И вот здесь, действительно, Бог ограничил себя, хотя Он и всемогущий, – Он не спасает нас без нас. Если мы этого не хотим, Бог уважает любой выбор человека. Пусть даже и плохой. Он насильно в Царство небесное не тянет за уши.

Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:

– какой должна быть молитва во время пандемии          

– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители

– как в юности лобовая авария повлияла на его веру

– почему наше тело – автомобиль

– о родителях, детстве и хобби      

– о чудесах иконы Жировичской Божией матери      

Смотрите 19 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Коронавирус # общество # Гурий # Вадим Щеглов

Другие новости рубрики

Все новости
Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске
17 апреля 2020 08:55

Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?
17 апреля 2020 08:46

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?

«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны
17 апреля 2020 08:37

«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны