Архиепископ Гурий о пандемии: «Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие, и плохие»

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сегодня в мире объявлена пандемия. Коронавирус, в том числе, не обошёл стороной и Беларусь. И я знаю, что в церквях каждый день молятся за спасение людей. Ведь на всё воля Божья. И Бог только может, как церковь трактует, остановить этот вирус. Как Вы считаете?

Архиепископ Гурий:

Во-первых, мы далеко ушли от Бога – источника жизни и света. Кто – больше, кто – меньше, но, в общем-то, далеко. От тех законов, которые он открыл, причём без особого труда с нашей стороны. Если физические законы чтобы открыть, люди посвящают целую жизнь – подвижники от науки. А здесь без нашего труда нам дано Евангелие, в котором открыты духовные законы, чтобы человек жил счастливо.

Человечество, к сожалению, удалилось, далеко ушло от Бога. И поэтому не Бог здесь виноват, а людям нужно возвратиться. Понять, что кроме физических закономерностей, есть ещё и духовные законы, нравственные законы. Нужно постараться узнать о них и стараться исполнять их. Вот это беда современного человечества.

Вадим Щеглов:

Говорят, что ещё необходимо вспомнить, что не хлебом единым человек жив, что материальные ценности – вот эта каждодневная погоня за рублём, за должностью какой-то, она всё равно отойдёт на второй план. Что мы, собственно говоря, и видим. Какой урок нужно вынести людям из того, что сейчас происходит? Ведь это тоже – вот эта пандемия, вирус, она испытывает человечество на прочность, какие-то качества людские тоже должны проявиться.