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Коронавирус в Беларуси. Что известно на 13 апреля

13 апреля 2020 11:17
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Новости Беларуси. В Беларуси на 13 апреля проведено почти 68 тысяч тестов на COVID-19.  

Как сообщает Министерство здравоохранения, 17 лабораторий задействовано для проведения тестирования.  

Зарегистрированы 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции.  

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.   

Выписаны 203 человека после прохождения лечения.  

Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.   

О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Минздрав  о ситуации с коронавирусом в Беларуси (читать далее).  

# Коронавирус # общество

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