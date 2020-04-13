Коронавирус в Беларуси. Что известно на 13 апреля

Новости Беларуси. В Беларуси на 13 апреля проведено почти 68 тысяч тестов на COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения, 17 лабораторий задействовано для проведения тестирования.

Зарегистрированы 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции.

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Выписаны 203 человека после прохождения лечения.

Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.