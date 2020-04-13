Чем полезным заняться дома в свободное время? БРСМ запустил онлайн-проект с известными белорусами

Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Республиканский союз молодежи запустил в соцсетях проект БРСМ-онлайн. Проекту уже ровно неделя – пора подводить первые итоги.

В чем суть проекта?

Наталья Коробец, координатор проекта онлайн-БРСМ:

У нас много молодых людей, большинство имеют гаджеты и много свободного времени проводят в интернете, поэтому мы хотим, чтобы это время было проведено с пользой. Придумали запустить такой интернет-проект «БРСМ-онлайн». Он стартовал неделю назад с полезных советов от популярных ведущих и артистов белорусской эстрады. К нам присоединились Дядя Ваня, Наталья Тамело, Zena, Alen Hit, Денис Дудинский, Иван Подрез и другие известные люди нашей страны. Они поделились с нашими ребятами лайфхаками: чем полезным и интересным можно заняться дома.