Чем полезным заняться дома в свободное время? БРСМ запустил онлайн-проект с известными белорусами
Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Республиканский союз молодежи запустил в соцсетях проект БРСМ-онлайн. Проекту уже ровно неделя – пора подводить первые итоги.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – координатор проекта онлайн-БРСМ – Наталья Коробец и координатор проекта БРСМ «Спасибо медикам» – Александра Луговская.
В чем суть проекта?
Наталья Коробец, координатор проекта онлайн-БРСМ:
У нас много молодых людей, большинство имеют гаджеты и много свободного времени проводят в интернете, поэтому мы хотим, чтобы это время было проведено с пользой. Придумали запустить такой интернет-проект «БРСМ-онлайн». Он стартовал неделю назад с полезных советов от популярных ведущих и артистов белорусской эстрады. К нам присоединились Дядя Ваня, Наталья Тамело, Zena, Alen Hit, Денис Дудинский, Иван Подрез и другие известные люди нашей страны. Они поделились с нашими ребятами лайфхаками: чем полезным и интересным можно заняться дома.
Сразу после медийного блока у нас стартовал спортивный «БРСМ-онлайн». Очень здорово, что наша молодежь интересуется и занимается спортом, ведет здоровый образ жизни – это сейчас модно и круто, поэтому эта тема набрала очень большую популярность среди наших ребят. Открылся наш спортивный блок прямым эфиром с известной гимнасткой, призером Олимпийских игр Любовью Черкашиной. Ребята в прямом эфире смогли пообщаться со знаменитой спортсменкой, задать ей интересные вопросы.
Как принять участие в акции «Спасибо медикам»? Что советовали известные белорусы? Узнаете, посмотрев видеоматериал.