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Коронавирус. Минздрав опубликовал статистику за 4 мая

04 мая 2020 08:55
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Новости Беларуси. На 4 мая в Беларуси выздоровели 3 259 пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.    

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства,

зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на коронавирус.

Это составляет 8,2 % от числа проведенных тестов. Всего было сделано 211 369 тестов.    

Умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.    

Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: лекарств у нас хватает, притом для лечения самыми современными способами (читать далее).    

# Коронавирус # общество

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