Коронавирус. Минздрав опубликовал статистику за 4 мая

Новости Беларуси. На 4 мая в Беларуси выздоровели 3 259 пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства,

зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на коронавирус.

Это составляет 8,2 % от числа проведенных тестов. Всего было сделано 211 369 тестов.

Умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.