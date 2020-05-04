Перепосты были даже в Мурманске. Марафон с хештегом «75 км за Победу» проходит в Могилёве

За 15 дней марафона каждый желающий должен пробежать в сумме не меньше 75 километров. Свои беговые результаты участники фиксируют при помощи фитнес-приложений и делятся ими на своих страницах в соцсетях с хештегом «75 км за Победу». К слову, уже с первых дней марафон обещает стать интернациональным. Принять участие в нем захотели не только белорусы, но и жители соседних стран.

Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома:

Интерес вызывает эта акция не только в Могилеве, но и в других городах. Я уже видел перепост и в городе Мурманске этой акции. И звонили из Минска буквально сегодня, уточняли, можно ли им принять участие в акции. Поэтому мы не ограничим. Да, эта акция наша, могилевская, но вместе с тем, чем больше людей присоединятся к этому событию (75 лет – это юбилей такой большой), мы будем только рады.