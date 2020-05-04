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Перепосты были даже в Мурманске. Марафон с хештегом «75 км за Победу» проходит в Могилёве

04 мая 2020 07:40
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Новости Беларуси. «75 километров за Победу» – акция под таким названием стартовала в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перепосты были даже в Мурманске. Марафон с хештегом «75 км за Победу» проходит в Могилёве-1

За 15 дней марафона каждый желающий должен пробежать в сумме не меньше 75 километров. Свои беговые результаты участники фиксируют при помощи фитнес-приложений и делятся ими на своих страницах в соцсетях с хештегом «75 км за Победу». К слову, уже с первых дней марафон обещает стать интернациональным. Принять участие в нем захотели не только белорусы, но и жители соседних стран.

Перепосты были даже в Мурманске. Марафон с хештегом «75 км за Победу» проходит в Могилёве-4

Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома:
Интерес вызывает эта акция не только в Могилеве, но и в других городах. Я уже видел перепост и в городе Мурманске этой акции. И звонили из Минска буквально сегодня, уточняли, можно ли им принять участие в акции. Поэтому мы не ограничим. Да, эта акция наша, могилевская, но вместе с тем, чем больше людей присоединятся к этому событию (75 лет – это юбилей такой большой), мы будем только рады.

Перепосты были даже в Мурманске. Марафон с хештегом «75 км за Победу» проходит в Могилёве-7

Итоги марафона подведут 15 мая. Среди участников, выполнивших все условия, определят 10 победителей. Они получат памятные подарки, а главное, каждый таким способом сможет выразить благодарность тем, кто вносил свой вклад в Победу 75 лет назад.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Латенков # Фотофакт

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