«Надо учить детей актуальным профессиям». Как в Могилёве прошёл день дронов для школьников

Новости Беларуси. День дронов для школьников впервые провели в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изучить работу систем аппарата, спроектировать собственный дрон и даже самостоятельно управлять полетом – такие задачи предстояло решить участникам мастер-класса.

Школьники также приняли участие в написании программы для беспилотника. Пока летательный аппарат выполняет лишь самые простые задания: он может кувыркаться в воздухе, лететь по заданной траектории или приземляться в указанном месте, например, на ладонь. Все действия координируются с компьютера или смартфона. В дальнейших планах воспитанников школы дронов более сложные геометрические фигуры, в том числе хореографические трюки с использованием сразу нескольких беспилотников.

Вильям Тарле, житель Могилева:

Если я научусь делать эти дроны и продавать их за очень большие деньги, я могу приносить доходы своей стране.

Андрей Музарев, руководитель могилевской школы дронов:

Сейчас надо учить детей актуальным профессиям, которые будут очень востребованы в будущем, благодаря которым дети в будущем смогут построить успешную карьеру и заниматься любимым, интересным делом.