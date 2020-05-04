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«Надо учить детей актуальным профессиям». Как в Могилёве прошёл день дронов для школьников

04 мая 2020 08:31
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Новости Беларуси. День дронов для школьников впервые провели в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изучить работу систем аппарата, спроектировать собственный дрон и даже самостоятельно управлять полетом – такие задачи предстояло решить участникам мастер-класса.

«Надо учить детей актуальным профессиям». Как в Могилёве прошёл день дронов для школьников-1

Школьники также приняли участие в написании программы для беспилотника. Пока летательный аппарат выполняет лишь самые простые задания: он может кувыркаться в воздухе, лететь по заданной траектории или приземляться в указанном месте, например, на ладонь. Все действия координируются с компьютера или смартфона. В дальнейших планах воспитанников школы дронов более сложные геометрические фигуры, в том числе хореографические трюки с использованием сразу нескольких беспилотников.   

«Надо учить детей актуальным профессиям». Как в Могилёве прошёл день дронов для школьников-4

Вильям Тарле, житель Могилева:  
Если я научусь делать эти дроны и продавать их за очень большие деньги, я могу приносить доходы своей стране.   

«Надо учить детей актуальным профессиям». Как в Могилёве прошёл день дронов для школьников-7

Андрей Музарев, руководитель могилевской школы дронов:  
Сейчас надо учить детей актуальным профессиям, которые будут очень востребованы в будущем, благодаря которым дети в будущем смогут построить успешную карьеру и заниматься любимым, интересным делом.  

«Надо учить детей актуальным профессиям». Как в Могилёве прошёл день дронов для школьников-10

Пока в Могилевской области работает лишь одна школа, в которой обучают принципам программирования беспилотных летательных аппаратов. Интерес к такому хобби только растет.

# Беспилотники # общество # Вильям Тарле # Андрей Музарев # Фотофакт

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