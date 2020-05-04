Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске

Новости Беларуси. Уникальную выставку можно посмотреть в витебском Музее истории частного коллекционирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы и выставляется впервые. Ключевые фигуры коллекции – маршалы Победы: Сталин, Рокоссовский, Малиновский, Баграмян, Жуков и другие. Все они выполнены в миниатюре – до 9 сантиметров в высоту. Автор проекта – витебский художник Игорь Горбунов. Над созданием главных героев экспозиции он трудился полгода.

Снежана Мокроусова, старший научный сотрудник Музея истории частного коллекционирования:

Игорь Васильевич оригинальным образом запечатлел эти фигуры. Он опирался на кадры военно-исторической хроники, Парада Победы 24 июня 1945 года. Тогда маршалы шли по брусчатке Красной площади. И вот за основу он взял эти кадры.