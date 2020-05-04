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Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске

04 мая 2020 07:15
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Новости Беларуси. Уникальную выставку можно посмотреть в витебском Музее истории частного коллекционирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске-1

Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы и выставляется впервые. Ключевые фигуры коллекции – маршалы Победы: Сталин, Рокоссовский, Малиновский, Баграмян, Жуков и другие. Все они выполнены в миниатюре – до 9 сантиметров в высоту. Автор проекта – витебский художник Игорь Горбунов. Над созданием главных героев экспозиции он трудился полгода.

Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске-4

Снежана Мокроусова, старший научный сотрудник Музея истории частного коллекционирования:
Игорь Васильевич оригинальным образом запечатлел эти фигуры. Он опирался на кадры военно-исторической хроники, Парада Победы 24 июня 1945 года. Тогда маршалы шли по брусчатке Красной площади. И вот за основу он взял эти кадры.

Сталина, Жукова, Рокоссовского покажут в миниатюре. Уникальная выставка открылась в Витебске-7

Дополнена экспозиция фигурами участников Первой и Второй мировых войн из разных стран: Российской империи и СССР, Японии, Китая, США, Сербии и других. Работники музея призывают посетителей внимательнее присмотреться к деталям. Это позволит не просто насладиться работами, но и познакомиться с такой наукой, как униформология – история униформы.

# Великая Отечественная война # общество # Снежана Мокроусова # Игорь Горбунов # Фотофакт

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