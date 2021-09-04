«Кормят практически ресторанной вкуснятиной». В чём особенность питания в детских садах?

Новости Беларуси. Новый учебный год для детей – это не только уроки и дополнительные занятия, это переменки, перекусы и школьная столовая. Для малышей и вовсе почти весь день проходит в саду. Питание, которое они там получают, зачастую становится основным, ведь рацион ребенка – это его энергия, витамины, что также влияет на образовательный процесс и развитие. Поговорим о том, как поддерживается санитарное состояние столовых, кто отвечает за меню и безопасность продуктов. В студии программы «Большой город» врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Людвикевич. Екатерина Забенько, ведущая:

Давайте немного поговорим про малышей, хотя вы уже обозначили, что не сильно отличается питание у деток и школьников. Дети в основном целый день проводят в саду, покушать – одно из главных развлечений для них, какое-то времяпрепровождение, уже не говоря о том, что это полезно и вкусно. Я знаю, что это меню стараются в игровой, приятной форме преподнести. Ты засыпаешь – тебя покормили, просыпаешься – тебя покормили. И все время на этих маленьких, аккуратных столиках. Говорю как человек, у которого ребенок в саду, поэтому я думаю, что это очень важно для малышей.

Наталья Людвикевич, врач-гигиенист отделения детей и подростков ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Отличие питания в детском саду от школьного в том, что там придерживаются интервального питания, у них чаще питание: четырехразовое, пятиразовое. Это возможно в саду, потому что дети там пребывают весь день. Екатерина Забенько:

Когда я читала меню в детском саду, я получала эстетическое удовольствие только от названий: медальоны, кнели из говядины, икра из моркови, рагу из овощей. Думаю, господи, до чего дошел прогресс. Детей кормят практически ресторанной вкуснятиной. У меня ребенок был в обычных садах Заводского района (№531, №276). Спасибо всем людям, которые там работают. Насколько это правило – разнообразное и современное меню для самых маленьких? Наталья Людвикевич:

Конечно, это правило. Составляется двухнедельное меню на каждый день. Дети приходят каждый день, видят что-то интересное, новое. Прошла одна неделя, на следующей неделе будут уже другие блюда. Они не повторяются, в течение двух недель разнообразие. Дети с удовольствием кушают и салаты, и овощи.