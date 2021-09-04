«Кормят практически ресторанной вкуснятиной». В чём особенность питания в детских садах?
Новости Беларуси. Новый учебный год для детей – это не только уроки и дополнительные занятия, это переменки, перекусы и школьная столовая. Для малышей и вовсе почти весь день проходит в саду. Питание, которое они там получают, зачастую становится основным, ведь рацион ребенка – это его энергия, витамины, что также влияет на образовательный процесс и развитие. Поговорим о том, как поддерживается санитарное состояние столовых, кто отвечает за меню и безопасность продуктов. В студии программы «Большой город» врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Людвикевич.
Екатерина Забенько, ведущая:
Давайте немного поговорим про малышей, хотя вы уже обозначили, что не сильно отличается питание у деток и школьников. Дети в основном целый день проводят в саду, покушать – одно из главных развлечений для них, какое-то времяпрепровождение, уже не говоря о том, что это полезно и вкусно. Я знаю, что это меню стараются в игровой, приятной форме преподнести. Ты засыпаешь – тебя покормили, просыпаешься – тебя покормили. И все время на этих маленьких, аккуратных столиках. Говорю как человек, у которого ребенок в саду, поэтому я думаю, что это очень важно для малышей.
Наталья Людвикевич, врач-гигиенист отделения детей и подростков ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Отличие питания в детском саду от школьного в том, что там придерживаются интервального питания, у них чаще питание: четырехразовое, пятиразовое. Это возможно в саду, потому что дети там пребывают весь день.
Екатерина Забенько:
Когда я читала меню в детском саду, я получала эстетическое удовольствие только от названий: медальоны, кнели из говядины, икра из моркови, рагу из овощей. Думаю, господи, до чего дошел прогресс. Детей кормят практически ресторанной вкуснятиной. У меня ребенок был в обычных садах Заводского района (№531, №276). Спасибо всем людям, которые там работают. Насколько это правило – разнообразное и современное меню для самых маленьких?
Наталья Людвикевич:
Конечно, это правило. Составляется двухнедельное меню на каждый день. Дети приходят каждый день, видят что-то интересное, новое. Прошла одна неделя, на следующей неделе будут уже другие блюда. Они не повторяются, в течение двух недель разнообразие. Дети с удовольствием кушают и салаты, и овощи.
Екатерина Забенько:
Скажу как мама и как очень ответственный человек, который действительно старается делать меню ребенка разнообразным, в том числе и дома: в саду ест, то же самое дома не ест. Как это объяснить? Может, атмосфера влияет? Или особенности рецептуры?
Наталья Людвикевич:
Думаю, что атмосфера. Возможно, особенности рецептуры, частичка души того, кто приготовил. Конечно, и коллектив. Когда дети садятся за один стол и кто-то кушает с аппетитом, здесь остальным будет очень сложно удержаться. Если один-второй отодвинул, то и остальные сделают так же. А когда с детьми работают взрослые, им объясняют, многократно повторяют, что это вкусно, покушай. Один начинает есть, глядя на него, начинают есть все остальные.
Екатерина Забенько:
Надо сделать все возможное, чтобы ребенок был сытый и довольный. Я знаю, что в любом детском саду, если хотя бы один ребенок чего-то не ест, особенно если это систематически, то это прямо целая трагедия. Спасибо вам большое за разговор. Желаем нашим родителям в новом учебном году взять курс на правильное питание всей семьей, прислушиваться к советам специалистов, а главное – доверять школьному питанию. Мы выяснили, что там все строго контролируется, все идут навстречу ученикам и их родителям.