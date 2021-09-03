Минское «Динамо» сыграло с московским. Белорусы проиграли

Новости Беларуси. Матчем с московскими одноклубниками минское хоккейное «Динамо» открыло новый соревновательный сезон в континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Матчем с московскими одноклубниками минское хоккейное «Динамо» открыло новый соревновательный сезон в континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы играли на выезде. Если вспомнить историю очных дуэлей, то в большинстве случаев успех сопутствовал российскому клубу. Увы, но худший расклад начал сбываться быстро. Уже в первом периоде хозяева отличились трижды. Белорусы не нашли чем возразить. И в дальнейшем москвичи играли с позиции силы, а наши парни огрызались в меру сил.
Также дружину Крэйга Вудкрофта ожидают выездные дуэли с «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». А первый матч перед родной публикой зубры проведут через неделю. Что до нынешнего противостояния, то минское «Динамо» потерпело поражение от московского «Динамо» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:4. Следующий наш игровой день – воскресенье, 5 сентября.