Минское «Динамо» сыграло с московским. Белорусы проиграли

Новости Беларуси. Матчем с московскими одноклубниками минское хоккейное «Динамо» открыло новый соревновательный сезон в континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы играли на выезде. Если вспомнить историю очных дуэлей, то в большинстве случаев успех сопутствовал российскому клубу. Увы, но худший расклад начал сбываться быстро. Уже в первом периоде хозяева отличились трижды. Белорусы не нашли чем возразить. И в дальнейшем москвичи играли с позиции силы, а наши парни огрызались в меру сил.