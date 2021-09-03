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Минское «Динамо» сыграло с московским. Белорусы проиграли

03 сентября 2021 20:28
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Новости Беларуси. Матчем с московскими одноклубниками минское хоккейное «Динамо» открыло новый соревновательный сезон в континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Минское «Динамо» сыграло с московским. Белорусы проиграли-1

Белорусы играли на выезде. Если вспомнить историю очных дуэлей, то в большинстве случаев успех сопутствовал российскому клубу. Увы, но худший расклад начал сбываться быстро. Уже в первом периоде хозяева отличились трижды. Белорусы не нашли чем возразить. И в дальнейшем москвичи играли с позиции силы, а наши парни огрызались в меру сил.

Минское «Динамо» сыграло с московским. Белорусы проиграли-4

Также дружину Крэйга Вудкрофта ожидают выездные дуэли с «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». А первый матч перед родной публикой зубры проведут через неделю. Что до нынешнего противостояния, то минское «Динамо» потерпело поражение от московского «Динамо» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:4. Следующий наш игровой день – воскресенье, 5 сентября.

# Хоккей Беларуси # общество # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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