Филе птицы им напоминает наггетсы. Какие блюда в столовой школьники любят больше всего?

Новости Беларуси. Новый учебный год для детей – это не только уроки и дополнительные занятия, это переменки, перекусы и школьная столовая. Для малышей и вовсе почти весь день проходит в саду. Питание, которое они там получают, зачастую становится основным, ведь рацион ребенка – это его энергия, витамины, что также влияет на образовательный процесс и развитие. Поговорим о том, как поддерживается санитарное состояние столовых, кто отвечает за меню и безопасность продуктов. В студии программы «Большой город» врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Людвикевич. Екатерина Забенько, ведущая:

Сейчас дети, подростки избалованы фастфудом. Можно ли сказать, что какие-то блюда в школьных столовых для них являются самыми популярными, которые они едят с удовольствием?

Наталья Людвикевич, врач-гигиенист отделения детей и подростков ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Да, есть такие блюда. По результатам анкетирования и бесед с детьми в школах, они отмечают все шашлычок школьный. Им нравится этот шашлычок. Когда спрашиваем, почему именно шашлычок, у всех ассоциация с домашним питанием. А почему домашнее питание? Потому что сейчас было тепло, модно выезжать за город на шашлыки. У детей ассоциация – шашлычок в школе и шашлычок домашний – для них это самое любимое блюдо. Также филе птицы «Смак» любят. Наверное, оно напоминает им наггетсы, потому что оно панируется в сухарях. Для них это как-то необычно и напоминает пищу, к которой они привыкли. Старшеклассники, когда переходят в 10-11 класс, потом уходят в колледжи, университеты учиться, во взрослую жизнь, вспоминают школьное питание с теплотой. Вспоминают, как питались, капризничали, не хотели что-то кушать, во взрослой жизни жалеют, что не попробовали в итоге все блюда. В последнее время модные диеты среди девочек-старшеклассниц, когда они соблюдают диеты. Одна-две девочки в классе говорят, что кушать не будут, потому что на диете. Остальные девочки, глядя на них, делают то же самое – не едят. Здесь нужно искать подход и родителям тоже. Как составляется меню и может ли оно отличаться у первоклашек и старшеклассников? Рассказываем о питании в школьной столовой

Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что все-таки диетическое питание в столовой. Нужно объяснять детям, что от такой еды они не поправятся. Это правильное, сбалансированное питание, которое необходимо молодому, растущему организму. Наталья Людвикевич:

Конечно, наверное, недостаток информированности дома, в их гаджетах приводит к тому, что они считают, что если не будут ничего кушать, то будут очень красивыми. Как показывает практика, не всегда это так. Екатерина Забенько:

С подростками всегда сложно, особенно в переходном периоде. Есть ли какая-то обратная связь? Можно ли рассчитывать, что если долго и целенаправленно просить учителей, специалистов о том, чтобы добавили в меню что-то, чего очень сильно хочется, то оно рано или поздно там окажется? Каковы причины отравлений в школе и сколько могут храниться приготовленные блюда в столовой? Рассказывает врач-гигиенист