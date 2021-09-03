Как составляется меню и может ли оно отличаться у первоклашек и старшеклассников? Рассказываем о питании в школьной столовой

Новости Беларуси. Новый учебный год для детей – это не только уроки и дополнительные занятия, это переменки, перекусы и школьная столовая. Для малышей и вовсе почти весь день проходит в саду. Питание, которое они там получают, зачастую становится основным, ведь рацион ребенка – это его энергия, витамины, что также влияет на образовательный процесс и развитие. Поговорим о том, как поддерживается санитарное состояние столовых, кто отвечает за меню и безопасность продуктов. В студии программы «Большой город» врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Людвикевич. Екатерина Забенько, ведущая:

Уже начало учебного года, как подготовились школьные столовые к встрече детей?

Наталья Людвикевич, врач-гигиенист отделения детей и подростков ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Тема школьного питания поднимается из года в год, привлекает интерес не только родителей, но и людей, которые задействованы в организации питания, контролирующие органы тоже волнует тема питания. К началу нового учебного года подготовились уже 260 школьных столовых. Ежегодно органами госнадзора проводятся мониторинги по подготовке учреждений образования. В течение предыдущего учебного года (2020-2021) выдавались учреждениям образования рекомендации по подготовке. В соответствии с этими рекомендациями устранялись выявленные ранее нарушения, проводились косметические ремонты, совершенствовалась материально-техническая база, приобреталось как стандартное оборудование технологическое, холодильник новый, так и новые системы нарезки для пищеблоков, новые формы и системы для уборки механизированные, чтобы облегчить труд работников столовых. Сегодня все столовые готовы и будут только рады, если школьники придут с хорошим аппетитом. Будем надеяться, что все будет проходить хорошо. Екатерина Забенько:

Да, теме школьного питания уделяется огромное внимание. Буквально на днях в правительстве снова поднимали эту тему. Кто составляет школьное меню? Кто отвечает за безопасность продуктов?

Наталья Людвикевич:

Школьное меню составляется технологической службой Комбината школьного питания Минска. Технологическая служба составляет меню на основании утвержденного сборника рецептур, утвержденных технологических карт на фирменные новые блюда, которые разработаны службой Комбината школьного питания. Единый рацион питания составляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Учитывается тот факт, что в меню не должно быть запрещенных детской диететикой блюд, не должно быть повторяемости одноименных блюд в течение двух дней подряд. Также учитывается рациональное распределение калорийности по отдельным приемам пищи, соотношение основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов). Единый рацион проходил гигиеническую экспертизу в нашем центре. Заключение Комбинат школьного питания по меню уже получил. Если какие-то корректировки нужно вносить, то технологическая служба корректирует нарушения или несоответствия, которые выявлены, приводит их в соответствие с требованиями.

Екатерина Забенько:

Отличается ли меню у первоклашек и старшеклассников? Может ли отличаться меню у детей из разных школ? Наталья Людвикевич:

Основное отличие меню малышей от старшей школы заключается только в том, что малыши получают трехразовое питание, если посещают группы продленного дня. У них завтрак, обед и полдник включены в меню. Старшеклассникам позволяется выбирать себе комплекс, то есть из двух представленных они могут скомбинировать то, что им больше по вкусу, то есть они по предварительной заявке, по меню завтрашнего дня могут выбрать себе тот или иной рацион. У малышей пока такой привилегии нет. Потому что школьная жизнь подразумевает, что мы будем закладывать правильный подход и ориентировать детей на здоровое питание и здоровые продукты. Этим самым мы хотим сформировать правильные привычки, поэтому предлагается рацион, включающий три приема пищи для малышей. Меню одной школы от другой может отличаться. Это допускается лишь в том случае, если есть какие-то обоснованные причины. Например, это может быть неисправность технологического оборудования, проводят замену, недопоставка какой-то продукции. В этом случае меню одной школы будет отличаться. А так по Минску разработан единый рацион питания для школ. Екатерина Забенько:

Все хотят разнообразия, старшеклассники наверняка более капризные и требовательные в этом вопросе. Наверное, им чипсы подавай, смаженки. Есть ли смысл менять меню, даже если об этом просят? Я, например, до сих пор с теплотой вспоминаю картофельное пюре с сосисками, с «Могилевской» котлеткой. Кстати, сейчас она есть в меню?