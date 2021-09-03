Каковы причины отравлений в школе и сколько могут храниться приготовленные блюда в столовой? Рассказывает врач-гигиенист

Новости Беларуси. Новый учебный год для детей – это не только уроки и дополнительные занятия, это переменки, перекусы и школьная столовая. Для малышей и вовсе почти весь день проходит в саду. Питание, которое они там получают, зачастую становится основным, ведь рацион ребенка – это его энергия, витамины, что также влияет на образовательный процесс и развитие. Поговорим о том, как поддерживается санитарное состояние столовых, кто отвечает за меню и безопасность продуктов. В студии программы «Большой город» врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Людвикевич. Екатерина Забенько, ведущая:

Случаются иногда в системе образования отравления в школах и детских садах. Крайне редко, все случаи единичные, обязательно попадают в прессу, на телевидение. С чем это связано? Где пробелы?

Наталья Людвикевич, врач-гигиенист отделения детей и подростков ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Все узнают об отравлениях, которые возникают в школах. Отравления, которые происходят в школе, являются огорчением для самих поваров, для администрации учреждения, для органов, контролирующих организацию питания, для санэпидемслужбы тоже. Каждое из отравлений детально расследуется, выясняются причины, приведшие к отравлению. Чаще всего – человеческий фактор, который невозможно отменить. Где-то это связано с нарушением технологии приготовления блюд, где-то – недостаточная термическая обработка, где-то были нарушены правила личной гигиены. В итоге мы получаем такие последствия. Но в основном меню готовятся все блюда в соответствии с рецептурами, которые разработаны, подвергаются достаточной термической обработке. Надеюсь, что в этом учебном году у нас все пройдет хорошо. Екатерина Забенько:

Я знаю, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии регулярно проводят мониторинги качества школьного питания. Как происходит этот процесс? Какие результаты?

Наталья Людвикевич:

Мониторинги качества и безопасности питания у нас проходят на постоянной основе. Ежегодно, может, даже несколько раз в год. Качество питания оценивается специалистами. Прежде всего это условия для приготовления горячего питания в школах. На пищеблоке оценивается наличие оборудования, его исправность, соблюдение правил личной гигиены, опрашиваются повара по технологии приготовления блюд, по основным режимным моментам санитарно-эпидемиологического законодательства, детально изучаются условия хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов. Все продовольственное сырье и пищевые продукты, которые поступают в столовую, должны сопровождаться документами, удостоверяющими качество и безопасность. За систему закупки, поставки продуктов ответственность берет Комбинат школьного питания. Они закупают продукцию и поставляют в школы. Когда продукция поступает в учреждения образования, главным принимающим лицом является заведующий производством. Человек, который должен оценить все сырье, которое принимает в свою столовую. В контроле за качеством и безопасностью принимает участие также администрация учреждения. Создаются бракеражные комиссии, которые оценивают готовность блюда перед выдачей в реализацию. В итоге у нас получается администрация учреждения, заведующий производством, медицинские работники учреждения образования в пределах своих функциональных обязанностей и санитарно-эпидемиологическая служба Минска, то есть комплексная работа.