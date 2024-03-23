Профориентационная акция «Я выбираю профессию» проходит в Беларуси

«Я выбираю профессию». Единый день открытых дверей проходит во всех вузах и колледжах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем ближе лето, тем сильнее волнение будущих абитуриентов. Централизованные экзамены, тестирование, поступление и нелегкий выбор на жизненном пути. Сделать его правильно помогают дни открытых дверей.

Так, в Минском колледже инновационных строительных технологий гостям показали уникальные изделия инновационного творчества, созданные руками учащихся. Провели мастер-классы по укладке плитки и кирпичей. Приурочили к акции и торжественное открытие плотницкой мастерской. Всего в этом колледже трудятся около сотни педагогов и обучаются порядка тысячи ребят.

Дарья Жих, учащаяся средней школы № 217 Минска:

Мой папа раньше в детстве показывал, как он работал, например, столярное мастерство. И меня заинтересовала эта профессия, как тут учатся, как это происходит. Он мне никогда не рассказывал о своем обучении. Мне захотелось своими глазами посмотреть, как тут все проходит.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Очень важно сегодня наших ребят, которые являются школьниками выпускных девятых классов, привести не просто в учреждение образования, а именно познакомить с заказчиками кадров, чтобы они могли рассказать про их будущее рабочее место, про те условия, которые они могут им создать. Подготовка рабочих профессий достаточно дорогая, очень важно, чтобы были современные расходные материалы, инструменты. И третий компонент, в который тоже сегодня очень активно вовлечены заказчики кадров, – это прохождение производственной практики. Фактически ребята приходят из колледжа уже с первого курса не просто на практику, а параллельно работают с обучением.