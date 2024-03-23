СТВ покажет старт космического корабля с белоруской на борту в прямом эфире – трансляция уже запущена

Самое ожидаемое событие дня в эти минуты происходит на космодроме Байконур. Шесть минут остается до пуска ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25», на борту которого в составе многонационального экипажа белоруска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небо открывается перед нашей Мариной Василевской. На орбиту она отправится в компании опытных космонавтов – российского космонавта, уроженца Беларуси Олега Новицкого и астронавта NASA, американки Трейси Дайсон. Исторический момент для всей страны. Эмоции переполняют миллионы людей, чувствами и переживаниями сейчас мы с нашей соотечественницей.

Полет пилотируемого корабля пройдет по двухсуточной системе сближения и продлится 50 часов 34 минуты. За это время корабль совершит 34 витка вокруг земли. Напомним, это повторный пуск ракеты. Экипаж должен был лететь 21 марта по сверхкороткой двухвитковой схеме. Но старт был отменен из-за технической ошибки примерно за 20 секунд до назначенного времени. Изменения не пошатнули решительность белорусской участницы космического полета. Марина Василевская заявила, что готова к миссии. Об этом она рассказала во время встречи экипажа корабля «Союз МС-25» с руководством «Роскомоса» и белорусской делегацией.

Участники 21-й космической экспедиции уже более двух часов находятся в корабле. Вся предполетная программа прошла штатно. Все, что требовалось от космонавтов – здесь речь о физической и психологической готовности – уже сделано. Теперь дело только за техникой и командой специалистов. Ракета стартует с 31-й площадки космодрома Байконур. Кстати, сегодняшняя дата в истории космонавтики весьма символична. 23 марта 1961 года Юрий Гагарин был назначен командиром отряда и по результатам экзамена и личного дела рекомендован в качестве главной кандидатуры для полета. Нынешний старт посвятили 90-летию со дня рождения первого в мире космонавта.