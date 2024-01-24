За 2023 год обезвредили 31 тыс. боеприпасов времён ВОВ. Рассказываем о работе белорусских инженерных войск

21 января в Беларуси отмечали День инженерных войск. По этому случаю в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь полковник, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь Андрей Кураков.

Основные задачи – ведение инженерной разведки противника местности объектов, создание и содержание системы инженерных заграждений. Фортификационное оборудование рубежей, позиций, районов. Оборудование и содержание переправ через водные преграды, подготовка путей движения войск, инженерные мероприятия маскировки, добыча воды и содержание пунктов полевого водоснабжения.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь, полковник: Инженерные войска предназначены для решения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих применения специальной техники и инженерных боеприпасов.

Александра Каштанова, ведущая:

При обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в работу вступают инженерные войска. Сколько боеприпасов было обезврежено в 2023 году?

Андрей Кураков:

То, что мы называем взрывоопасными пережитками войны, – наша земля изобилует таковыми. К сожалению, прошлый год не был исключением. Было обнаружено и уничтожено более 31 тысячи взрывоопасных предметов.