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За 2023 год обезвредили 31 тыс. боеприпасов времён ВОВ. Рассказываем о работе белорусских инженерных войск

24 января 2024 11:30
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21 января в Беларуси отмечали День инженерных войск. По этому случаю в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь полковник, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь Андрей Кураков.

За 2023 год обезвредили 31 тыс. боеприпасов времён ВОВ. Рассказываем о работе белорусских инженерных войск-1

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь, полковник:
Инженерные войска предназначены для решения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих применения специальной техники и инженерных боеприпасов.

Основные задачи – ведение инженерной разведки противника местности объектов, создание и содержание системы инженерных заграждений. Фортификационное оборудование рубежей, позиций, районов. Оборудование и содержание переправ через водные преграды, подготовка путей движения войск, инженерные мероприятия маскировки, добыча воды и содержание пунктов полевого водоснабжения.

За 2023 год обезвредили 31 тыс. боеприпасов времён ВОВ. Рассказываем о работе белорусских инженерных войск-4

Александра Каштанова, ведущая:
При обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в работу вступают инженерные войска. Сколько боеприпасов было обезврежено в 2023 году?

Андрей Кураков:
То, что мы называем взрывоопасными пережитками войны, – наша земля изобилует таковыми. К сожалению, прошлый год не был исключением. Было обнаружено и уничтожено более 31 тысячи взрывоопасных предметов.

Подробности в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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