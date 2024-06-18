Шестиклассник из Минска шьёт военную форму. Посмотрите, что создаёт этот школьник

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Шьет парадные мундиры и мастерит сабли. Вдохновленный историей XIX века Миша Гончар готовится стать военным, а еще побывать в Сибири, чтобы увидеть место ссылки декабристов. Шестиклассник не похож на типичного подростка: все свободное время он посвящает изучению истории и шитью военной формы!

Михаил Гончар, учащийся 6 «Г» класса гимназии № 43 г. Минска:

Любовь к шитью мне привила мама, а любовь к истории помог мне привить мой любимый папа. Он любит тематику рыцарскую, мы с ним смотрели всякие фильмы об истории, и это как-то сподвигло меня к тому, чтобы учить историю. Из исторических фильмов больше всего симпатизирует мне фильм «Союз спасение. Время гнева», он, правда, не сильно вдается в историю, но сделан хорошо. И документальный фильм «1812 и заграничные походы». Это интереснейший фильм, который рассказывает о событиях того времени и показывает личности, которые были в этой войне.

В свои юные годы Миша знает больше, чем некоторые взрослые. Каждую неделю он посещает Президентскую библиотеку и может перечислить все ключевые сражения тех времен.