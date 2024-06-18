Шестиклассник из Минска шьёт военную форму. Посмотрите, что создаёт этот школьник

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Шьет парадные мундиры и мастерит сабли. Вдохновленный историей XIX века Миша Гончар готовится стать военным, а еще побывать в Сибири, чтобы увидеть место ссылки декабристов. Шестиклассник не похож на типичного подростка: все свободное время он посвящает изучению истории и шитью военной формы!
Михаил Гончар, учащийся 6 «Г» класса гимназии № 43 г. Минска:
Любовь к шитью мне привила мама, а любовь к истории помог мне привить мой любимый папа. Он любит тематику рыцарскую, мы с ним смотрели всякие фильмы об истории, и это как-то сподвигло меня к тому, чтобы учить историю. Из исторических фильмов больше всего симпатизирует мне фильм «Союз спасение. Время гнева», он, правда, не сильно вдается в историю, но сделан хорошо. И документальный фильм «1812 и заграничные походы». Это интереснейший фильм, который рассказывает о событиях того времени и показывает личности, которые были в этой войне.
В свои юные годы Миша знает больше, чем некоторые взрослые. Каждую неделю он посещает Президентскую библиотеку и может перечислить все ключевые сражения тех времен.
Михаил Гончар:
Я начал шить когда-то в кружках, в лагерях. Что-то с мамой пошивали. А потом, когда я решил заниматься историей, я подумал, а почему бы не сделать костюм для куклы того времени. Это оказалась очень интересная идея. Я стал ее продвигать и стал лучше шить. Тем самым мундиры получались красивее, красивее и красивее. И вот результат.
Конечно же, надо обращать внимание мелкие детали. Потому что именно они и делают мундир красивее. Как в механизме – без некоторых деталей он не заводится.
Подробности смотрите в видео.