Копилка – символ благополучия, бережливости и достатка. Алла Змиева о своей необычной коллекции

Копилка – несомненный атрибут советского детства, когда собирали копеечки на вкусное эскимо и заветный велосипед.

У всех народов копилка – символ благополучия, бережливости и достатка. Когда появился в истории первый «мини-банк», конечно, загадка, но самая древняя находка датируется 2 в до н.э. Ее обнаружили на территории Древней Эллады. Интересно и то, что первые копилки создавались вовсе не с целью собрать деньги. Так, в Германии в 17 веке копилки представляли собой кружки на замке для сбора пожертвований.

Для минчанки, издателя и директора книжной галереи, Аллы Змиевой копилки стали частью любимой коллекции. Дело в том, что она родилась в год свиньи и символично решила собирать фигурки этих именно этих милых животных. Сегодня около 80 свинок красуются дома в отдельной витрине, 12 из них – копилки. Что-то привезла из любимых путешествий, что-то подарили друзья.

Интересно, что первые копилки в виде хрюшек вошли в моду в Англии в 19 веке после промышленной революции. В коллекции Аллы традиционные «сейфы» в нетрадиционном обличье. Из разных материалов, из разных стран, расписные вручную и декорированные камнями: почти каждая свинка – шедевр! Среди копилок и гламурная китайская, и любвеобильная немецкая и даже раритетная швейцарская, которая напоминают старую игрушку.

Вы удивитесь, но безобидная хрюшка для сбережения денег была запрещена в СССР, ее считали «пережитком буржуазного прошлого», а людям предписывалось хранить деньги на сберегательной книжке. Поэтому копилки в основном изготавливали из гипса в форме кошки или бочки.

Свои оригинальные копилки Алла наполняет только эксклюзивными деньгами, здесь и индийские рупи и польские злотые, и советские зайчики-белочки – зарубежная валюта и наша история. Такой музей денег.

Интересно, что на Руси для хранения денег использовали ящики, окованные прочными стальными полосами, а также кубышки – глиняные сосуды с высоким узким горлышком.

Отголоски этой традиции, вероятно, дошли и до советских времен, когда для хранения монет номиналом 10 копеек использовали бутылку из-под шампанского!

Алла Змиева очень хочет собрать коллекцию из новых белорусских монет и приобрести деревянную копилку. Она с юмором признается, что деноминация – процесс закономерный и скоро мы научимся отличать новые купюры с закрытыми глазами.

Постоянно копить деньги и вкладывать – вовсе не философия нашей героини. Все в мире должно двигаться, в том числе и деньги, это всего лишь инструмент нашей жизни. Будет ли у нового поколения детей бум на копилки после деноминации, как в добрые советские времена, Алла совсем не уверена.

Немцы желают друг другу «Свинячьего счастья»! И это вовсе не обидное выражение, а пожелания быть обеспеченным долгие годы.





