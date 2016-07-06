Купалье в Минске: где в столице можно найти папараць-кветку

Новости Беларуси. Пустить венок на воду и перепрыгнуть через костер можно в парке 900-летия Минска. Это особенное место для встречи Купалья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парке 900-летия Минска за много лет уже тысячи человек искали папараць-кветку. Сколько из них счастливых обладателей заветного цветка – история умалчивает. Однако цель гуляний на Купалье не сводится к одному лишь поиску главного символа праздника. В первую очередь это дань уникальным белорусским традициям.

В Заводском районе признаются: с таким размахом Купалье встречают впервые. И гостями праздника становятся уже не только местные жители, но и гости из других районов города. Большая живописная территория, водоем и особенная атмосфера. Что ещё надо для успешного праздника?

Ирина Шугало, заведующая сектором культуры управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи администрации Заводского района Минска:

Помимо того, что будут традиционные купальские представления, игрища, пускания венков, будут новшества. В этом году из воды выйдет водяной, приплывёт на катере бог огня Перун.

В эту ночь, на Ивана Купала, собирают травы, пытаются отыскать источник вечного счастья – цветущий папоротник. Нашедшему такой цветок нужно сорвать его, зажать в ладони и бежать, не оглядываясь. По поверью, обладатель цветка в скором времени станет богатым или женатым.

Михаил Мельников:

Я верю в то, что неженатые парни могут найти папараць-кветку и обрести богатство и счастье. Я бы и сам не прочь сходить, поискать.

А вот ближе к вечеру, по традиции, разожгут купальский костер, перепрыгнув через который можно получить здоровье и плодотворную силу. Поэтому через огонь прыгают и девушки, и взрослые женщины, желающие родить ребенка.

Светлана Белькевич:

У меня уже традицией стало каждый год прыгать через костёр. И это приносит мне здоровье, счастье. Я как бы заряжаюсь энергией на целый год. И рекомендую всем: если у вас есть возможность, обязательно воспользуйтесь ей и перепрыгните через этот волшебный огонь. В эту ночь он действительно волшебный.

В этот необыкновенный день каждый ищет свое счастье. Девушки плетут из полевых цветов венки, а затем пускают их по воде. И считается, что если венок поплывет, то девушку, которая его сплела, ждёт счастливая жизнь. А если венок выловит мужчина, то молодая особа вскоре выйдет замуж.