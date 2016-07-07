Поиски папараць-кветкі и прыжки через костёр: как в Гомеле отметили Купалье

Новости Беларуси. Купальскую ночь отметили во всех регионах Беларуси. Так, в Гомеле развернулись масштабные гулянья. Гости праздника смогли познакомиться с народными традициями и принять участие в старинных обрядах. Также состоялась купальская мельница моды, бои мешками и дефиле с коромыслом, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Этнографы утверждают: когда-то праздник, схожий с Купальем, отмечали чуть ли не по всей Европе. Однако в 21 век древнюю традицию в её полноте принесли только беларусы. По всей стране ежегодно плетут десятки тысяч купальских венков. Но каждый год есть те, кто делает это впервые.

Гомельчанка:

Пускаешь его по воде, и тот, кто его найдёт, поднимет, тот и будет твоим суженым.

Купальская ночь – время чудес. Наши предки верили, что именно в это время травы приобретают необычайную силу, деревья могут ходить. И, конечно, зацветает волшебная папараць-кветка.

Таисия Серикова, солист фольклорной группы:

Купалье – это, в первую очередь, такой праздник, который возвращает нам сказку, которую мы теряем за всей этой беготнёй, за всеми проблемами. Но в такие дни ты вспоминаешь, что ты ребёнок, что ты веришь в чудеса.

Городские парки и скверы давно заменили белорусам дремучие чащи и тихие рощи. Неизменным осталось главное: стремление людей к счастью. А поэтому папараць-кветку этой ночью искали с таким же усердием, как и сотни лет назад. Пусть даже и на городских клумбах.

Семья с маленьким ребёнком:

Праздник, когда все ищут папарать-цветок. Найдёшь его – найдёшь своё счастье.

Александр Добриян, СТВ:

А вы своё счастье нашли уже?

Семья с маленьким ребёнком:

Да. У нас уже счастье даже выросло немножко.