Ретро-автомобили со всего мира: через Беларусь проходит маршрут ралли «Пекин – Париж»

Новости Беларуси. Десятки ретро-автомобилей и экипажи со всего мира: через Беларусь проходит маршрут знаменитого ралли «Пекин – Париж». Задача участников – за 36 дней преодолеть больше 13 тысяч километров. Сделать это будет непросто, учитывая, что возраст некоторых авто достигает 100 лет. Большинство – достаточно редкие экземпляры. Из Поднебесной до Бреста добрались самые стойкие из них.

Джим Смит, организатор ралли:

Основная проблема в таких ралли – это поломки. Были, конечно, и ДТП. Но надо учитывать, что раритетные автомобили более чувствительны к плохим дорогам. Сложнее всего было в России и Монголии. А вот белорусские дороги оценю на 5 звезд.

Кианг Сиа, участник ралли (Малайзия):

В Беларуси мы впервые и очень впечатлены этой страной. Здесь очень красиво, города большие, чистые и аккуратные. Поэтому испытываем максимально положительные эмоции. И люди здесь отзывчивые и дружелюбные.

Сегодня же, с 8 утра до полудня, участники ретро-ралли будут организовано пересекать границу. Поэтому в пункте пропуска «Брест» временно ограничат движение. Это может создать некоторые неудобства. Поэтому при планировании международной поездки в Брестском направлении пограничники рекомендуют воспользоваться пунктом пропуска «Песчатка» в Каменецком районе, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.