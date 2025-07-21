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Как прошли Дни Санкт-Петербурга в Минске – подводим итоги

21 июля 2025 15:26
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Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.

О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:
Дни Санкт-Петербурга, которые прошли в Минске весьма успешно. С городом на Неве у нас стабильно хороший товарооборот, лидирующий среди стран СНГ. Как все прошло? Продолжаем ли мы наращивать товарооборот?

Как прошли Дни Санкт-Петербурга в Минске – подводим итоги-2

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Да, с 13 по 16 июля 2025 года в городе Минске проходили Дни Санкт-Петербурга. Было проведено много встреч, диалоговых площадок. Также было посещение и нашего Минского городского технопарка. Также был посещен Минский автозавод. Одним из соглашений было приобретение 99 электробусов. Это значительная партия, которая будет поставлена до конца 2025 года. Можно отметить и культурную составляющую этой программы. Была поставлена премьера «Преступление и наказание» балета Бориса Эйфмана.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Александр Евсеев # Беларусь-Россия # Союзное государство

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