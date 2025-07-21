Как прошли Дни Санкт-Петербурга в Минске – подводим итоги

Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.

О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Дни Санкт-Петербурга, которые прошли в Минске весьма успешно. С городом на Неве у нас стабильно хороший товарооборот, лидирующий среди стран СНГ. Как все прошло? Продолжаем ли мы наращивать товарооборот?