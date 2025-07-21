Международный знак качества – о белорусских товарах поговорили со специалистом

Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.
О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Там [в Санкт-Петербурге – прим. ред.] находится свыше 100 магазинов белорусских товаров – это достаточно много. Они есть и в сетевых гипермаркетах, представлены в том числе. Как повторить этот успех, может быть, не в таких больших российских города? Насколько вообще это показательно?
Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Будучи в регионах, заходя в различные магазины, в том числе в Санкт-Петербурге, очень радует глаз народный знак «Зроблена ў Беларусі». Вот этот символ – кругляшок с нашим флагом. Мне кажется это, вообще, международный знак качества. Потому что и сами россияне, и приезжие туда туристы с удовольствием находят, что-то вкусное себе, полезное. Конечно же, помимо поставки автотракторной и иной техники, мы развиваем и другие направление – это и в сфере переработки пищевой. Есть опыт, который возможен для реализации по шоковой заморозке хлеба для поставок на дальние расстояния, скажем так, большое плечо. Есть такое предприятие «Каравай» в Санкт-Петербурге, которое посетило наше предприятие «Минскхлебпром». В будущем, я думаю, будет обеспечено дальнейшее развитие в этом направлении. Для того, чтобы реализовать поставки нашей продукции и в, скажем так, более дальние регионы.
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