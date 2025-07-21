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С какими регионами России у Беларуси налажено сотрудничество – рассказал специалист

21 июля 2025 15:22
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Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.

О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:
С каким количеством российских регионов налажено сотрудничество? Все ли города в этом участвуют и подтягиваются ли новые?

С какими регионами России у Беларуси налажено сотрудничество – рассказал специалист-2

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
В принципе, все регионы Российской Федерации, с которыми у нас уже налажено сотрудничество, присутствовали на форуме [XII Форум регионов Беларуси и России – прим. ред.] – это 79 регионов из 89, 90 %. Это очень серьезный масштаб, я хочу сказать, потому что охвачена практически вся Российская Федерация. Не стоит расслабляться, надо продолжать работать и развивать свой потенциал.

Екатерина Забенько:
Есть куда расширяться, расти?

С какими регионами России у Беларуси налажено сотрудничество – рассказал специалист-4

Александр Евсеев:
Да. С новыми регионами искать пути взаимодействия в различных сферах нашей социально-экономической, научно-технической и культурной жизни. А также, конечно, продолжать взаимодействие с уже существующими регионами, скажем так, в рамках заключенных соглашений.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Александр Евсеев # Союзное государство # Беларусь-Россия

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