С какими регионами России у Беларуси налажено сотрудничество – рассказал специалист
Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.
О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
С каким количеством российских регионов налажено сотрудничество? Все ли города в этом участвуют и подтягиваются ли новые?
Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
В принципе, все регионы Российской Федерации, с которыми у нас уже налажено сотрудничество, присутствовали на форуме [XII Форум регионов Беларуси и России – прим. ред.] – это 79 регионов из 89, 90 %. Это очень серьезный масштаб, я хочу сказать, потому что охвачена практически вся Российская Федерация. Не стоит расслабляться, надо продолжать работать и развивать свой потенциал.
Екатерина Забенько:
Есть куда расширяться, расти?
Александр Евсеев:
Да. С новыми регионами искать пути взаимодействия в различных сферах нашей социально-экономической, научно-технической и культурной жизни. А также, конечно, продолжать взаимодействие с уже существующими регионами, скажем так, в рамках заключенных соглашений.
Подробности в видео.