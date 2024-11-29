Контуры евразийской безопасности. Эксперты широко обсуждают прошедший в Астане саммит ОДКБ

В нынешних сложных геополитических реалиях ОДКБ на евразийском пространстве занимает важное место. Прошедший саммит в Астане широко обсуждается в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нынешних сложных геополитических реалиях ОДКБ на евразийском пространстве занимает важное место. Прошедший саммит в Астане широко обсуждается в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятное дело, о чем лидеры говорили публично на заседании – лишь малая часть всей действительности. Но и этого вполне хватает, чтобы понять: ситуация по периметру стран военно-политического союза не просто сложная, а опасная.
Новости последних дней: НАТО разворачивает в Украине учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучать не менее миллиона мобилизованных украинцев, в Эстонии в декабре пройдут военные учения с участием стран Североатлантического альянса. В маневрах примут участие порядка 2 тысяч военных.
И еще одна: США до 2049 года потратят 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия. Займутся и апгрейдом большинства баз хранения такого оружия в Европе.
Подобные шаги однозначно вызывают серьезную обеспокоенность. Но к честному международному диалогу, как видим, Запад пока не созрел. Президент Беларуси подчеркнул это на саммите ОДКБ. Разговор на равных не интересен тем, кто всеми силами пытается сохранить за собой ускользающую из их рук гегемонию.
Лукашенко: набирает обороты гонка вооружений, идет НАТОфикация Европы и мира. Подробности.
Запад, не желая проигрывать в схватке с Россией, пошел еще дальше. Не так давно Байден разрешил Украине ударить по территории противника с помощью американских дальнобойных ракет. Команда Вашингтона была выполнена незамедлительно, что, в свою очередь, вынудило Россию защищаться.
Во время прошедшего саммита в Астане Владимир Путин рассказал о серийном производстве оружия, которое заставило немного остудить горячие головы на Западе. «Орешник» – новый ракетный комплекс, аналогов которому нет в мире. Система способна поражать объекты, расположенные на большой глубине, и хорошо защищенные.
Сергей Дик, политический эксперт:
Это действие, которое произвело на большую часть политической элиты некоторое отрезвляющее действие, что есть определенные красные линии (сколько их уже было, мы знаем), но эту черту невозможно преодолеть, не столкнувшись с последствиями, которые могут быть вызваны применением тактического ядерного оружия, в том числе в Европе.
Елизавета Глушакова, сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Ситуация, которая на сегодняшний день складывается, дошла до такой высокой степени эскалации, что, обращаясь к недавним новостям о том, что украинская сторона применила дальнобойное оружие по Брянской области Российской Федерации с разрешения Белого дома, который до сегодняшнего дня не хочет никак подтверждать официально, что они дали это разрешение, переносит конфликт на другую степень. Уже на более высокую.
С учетом того, что в нынешнем мире, в котором оружием стало совершенно все, не стоит упускать из вида и другие не менее опасные угрозы для большого евразийского пространства. Международный терроризм, искусственный интеллект, который все чаще используют для планирования и решения военных задач, киберугрозы.
В этой связи ОДКБ необходимо взаимодействовать более плотно. Организация, как подчеркнул белорусский лидер, должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности евразийского континента.