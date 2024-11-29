Контуры евразийской безопасности. Эксперты широко обсуждают прошедший в Астане саммит ОДКБ

В нынешних сложных геополитических реалиях ОДКБ на евразийском пространстве занимает важное место. Прошедший саммит в Астане широко обсуждается в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятное дело, о чем лидеры говорили публично на заседании – лишь малая часть всей действительности. Но и этого вполне хватает, чтобы понять: ситуация по периметру стран военно-политического союза не просто сложная, а опасная.

Новости последних дней: НАТО разворачивает в Украине учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучать не менее миллиона мобилизованных украинцев, в Эстонии в декабре пройдут военные учения с участием стран Североатлантического альянса. В маневрах примут участие порядка 2 тысяч военных.

И еще одна: США до 2049 года потратят 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия. Займутся и апгрейдом большинства баз хранения такого оружия в Европе.

Подобные шаги однозначно вызывают серьезную обеспокоенность. Но к честному международному диалогу, как видим, Запад пока не созрел. Президент Беларуси подчеркнул это на саммите ОДКБ. Разговор на равных не интересен тем, кто всеми силами пытается сохранить за собой ускользающую из их рук гегемонию.