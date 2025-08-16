Контакт Лукашенко и Трампа обезоружил европейских политиков

Многополярность формируется в нашем регионе, и серьезную роль в этом процессе играют Беларусь и лично Александр Лукашенко. Это признают в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоявшийся накануне телефонный разговор президентов Беларуси и США – прямое тому подтверждение, отмечают эксперты, акцентируя внимание, что диалог предшествовал саммиту на Аляске, а в числе тем для обсуждения был вопрос украинского кризиса.