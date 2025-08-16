Контакт Лукашенко и Трампа обезоружил европейских политиков

Многополярность формируется в нашем регионе, и серьезную роль в этом процессе играют Беларусь и лично Александр Лукашенко. Это признают в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состоявшийся накануне телефонный разговор президентов Беларуси и США – прямое тому подтверждение, отмечают эксперты, акцентируя внимание, что диалог предшествовал саммиту на Аляске, а в числе тем для обсуждения был вопрос украинского кризиса.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Беларусь всегда была и остается открыта к взаимовыгодному торгово-экономическому сотрудничеству с нашими американскими партнерами. Мяч на той стороне. Потому что это политики в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе заняли недружественную позицию в отношении нашей страны. Тем не менее мы открыты и готовы работать вместе, но не в ущерб нашим национальным интересам, независимости и политическому суверенитету.
Контакт Александра Лукашенко и Дональда Трампа выбил почву из-под ног беглых и обезоружил европейских политиков, которые продвигали миф о нелегитимности белорусской власти. Тоном самого телефонного разговора и послесловием в своей социальной сети американский лидер заявляет во всеуслышание, что Беларусь – это суверенная страна, власть которой он признает, Президента которой он уважает и готов вести с ним диалог. В том числе при личной встрече.
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