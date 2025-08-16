Белорусские аграрии намолотили более 6,7 млн тонн зерна

Уборочная кампания перешагнула экватор. Наши аграрии намолотили более 6 миллионов 700 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на не простые погодные условия, в стране сформировался хороший урожай.

Сейчас главное – убрать его качественно и без потерь. Эта страда под пристальным вниманием властей. Сегодня с рабочей поездкой министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси посетил Могилевскую область. В общий каравай аграрии этого региона добавили более 800 тысяч тонн. В планах увеличить эту цифру как минимум вдвое.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В этом году, в принципе, учитывая то, что урожай у нас хороший, достойный стоит хлеб, мы должны убрать все до последнего зернышка. Мы подготовились с учетом обеспечения топливом, ремонта зерноуборочных комбайнов, обеспечили все необходимое, чтобы простому комбайнеру, водителю грузовика было комфортно работать на хлебной ниве.

В лидерах на Могилевщине Кировский, Глусский и Бобруйский районы. Здесь жатву почти завершили. А комбайны направили на помощь соседям. Аграрии готовы работать на хлебных нивах, чтобы ускорить темпы и максимально сохранить урожай.