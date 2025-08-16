Такого ещё не было! На «Бацькавай булке» устроили настоящий трактор-триал

11 трактористов-профессионалов сразились в мастерстве на специально подготовленной трассе на выезде из города. Участники преодолевали ямы и водные препятствия, трамплины и лабиринты. Требовалась не только водительская точность, но и смекалка. Зрители были в восторге от того, на что способна современная отечественная сельхозтехника и люди, которые ею управляют.

Организаторы сделали трассу символично в форме подковы, чтобы гостям было удобно следить за соревнованием от старта до финиша. В восторге и сами водители, для некоторых была мечта – поучаствовать в таком трактор-триале.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Конечно же, в основном это те, кто на фермах раздает корм, кто подталкивает его, выполняет разные транспортные задачи. Скорее всего, и полевые здесь есть трактористы. Наверное, и те, кто на энергонасыщенных (больших), для них он теперь как игрушка. Очень хороший элемент, и тут люди села собрались.

В этом году лейтмотив праздника – 80-летие Великой Победы: труд и хлеб под мирным небом. Хедлайнерами праздника в этом году стали «Песняры» и российская группа «На-На».