Персональный прогноз на год! Что такое соляр и чем он может помочь, объяснил астролог

Соляр – это уникальный инструмент, который стал настоящим астрологическим трендом этого года. Такой расчет позволяет заглянуть на ближайший год и понять, какие события и возможности вас ожидают. Уникальность соляра заключается в том, что он создается под конкретную дату рождения и основывается на положении Солнца в момент вашего появления на свет.

Мария Пилипец, астролог:

Соляр нужен для того, чтобы знать, какие события ждут вас в этом году. Условно говоря, астролог рассчитывает натальную карту на момент соляра и просматривает, какой фон вас ожидает в этом году. Планеты выстраиваются определенным образом, что закладывает основные события года, и можно посмотреть, где вас ждет удача, где, допустим, есть какие-то трудности, и возможно даже их нивелировать. К примеру, если мы знаем, что ожидает проблематика по здоровью, то можно пройти заранее все обследования, полный чек-ап и подстраховаться.