Консультант в аптеке и смотритель в агроусадьбе. Пенсионерам предлагают курсы и работу

Злата Шибко, выпускница курса Центра активного долголетия «Старший специалист»: Я, как человек активный всю жизнь была, я считаю, что государство не может отправить человека на пенсию, если он сам себя туда не отправит. Неважно – какие условия. Всегда можно найти возможность интересоваться чем-то, найти единомышленников и найти какое-то дело, которое будет тебе по душе. Кто-то работал, я, допустим, экономист по образованию, но я всегда любила работать с людьми.

Вы по образованию – экономист. Прошли эти курсы. Будете работать в аптеке. Достаточно ли будет знаний?

Злата Шибко:

Во-первых, здесь нам дают достаточно знаний. Мы будем консультировать по продукции не фармацевтического назначения. То есть – биологически активные добавки, косметика для разных возрастов лучших брендов, предметы личной гигиены – тонометры, глюкометры… Это нужно всем, кто заботится о своём здоровье. Но я уже 8 лет занимаюсь в клубе, который здоровье, красоту и молодость пропагандирует. И я это всё уже давно использую на себе. И биологически активные добавки. Потому что я знаю, что это отодвигает возраст, это оставляет тебя жизнерадостным, задорным, уверенным в себе.

У нас зрелая мудрость есть, у нас опыт есть, у меня двое дочерей, уже внук растет. Есть опыт, который я прошла за столько лет жизни. И есть чем поделиться. И в аптеку приходят люди разных возрастов. Приходят пожилые, которые могут быть чем-то расстроены. Грамотно, качественно, с душой обслужить покупателя, чтобы он получил то, что ему нужно и ушёл довольным, в настроении. Чтобы он мог потом туда вернуться и знал, что ему всегда все рады.

Есть ли эйджизм в Беларуси?

Мы знаем, что недавно проходил набор специалистов в агроусадьбы. Расскажите подробнее об этом.