Консультант в аптеке и смотритель в агроусадьбе. Пенсионерам предлагают курсы и работу

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – выпускница курса «Старший специалист» Центра активного долголетия – Злата Шибко и директор Центра активного долголетия – Елена Демидова.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – выпускница курса «Старший специалист» Центра активного долголетия – Злата Шибко и директор Центра активного долголетия – Елена Демидова.
Злата, что именно Вас подвигло пройти курс в Центре активного долголетия?
Злата Шибко, выпускница курса Центра активного долголетия «Старший специалист»:
Я, как человек активный всю жизнь была, я считаю, что государство не может отправить человека на пенсию, если он сам себя туда не отправит. Неважно – какие условия. Всегда можно найти возможность интересоваться чем-то, найти единомышленников и найти какое-то дело, которое будет тебе по душе. Кто-то работал, я, допустим, экономист по образованию, но я всегда любила работать с людьми.
Вы по образованию – экономист. Прошли эти курсы. Будете работать в аптеке. Достаточно ли будет знаний?
Злата Шибко:
Во-первых, здесь нам дают достаточно знаний. Мы будем консультировать по продукции не фармацевтического назначения. То есть – биологически активные добавки, косметика для разных возрастов лучших брендов, предметы личной гигиены – тонометры, глюкометры… Это нужно всем, кто заботится о своём здоровье. Но я уже 8 лет занимаюсь в клубе, который здоровье, красоту и молодость пропагандирует. И я это всё уже давно использую на себе. И биологически активные добавки. Потому что я знаю, что это отодвигает возраст, это оставляет тебя жизнерадостным, задорным, уверенным в себе.
У нас зрелая мудрость есть, у нас опыт есть, у меня двое дочерей, уже внук растет. Есть опыт, который я прошла за столько лет жизни. И есть чем поделиться. И в аптеку приходят люди разных возрастов. Приходят пожилые, которые могут быть чем-то расстроены. Грамотно, качественно, с душой обслужить покупателя, чтобы он получил то, что ему нужно и ушёл довольным, в настроении. Чтобы он мог потом туда вернуться и знал, что ему всегда все рады.
Мы знаем, что недавно проходил набор специалистов в агроусадьбы. Расскажите подробнее об этом.
Елена Демидова, директор Центра активного долголетия:
Мы считаем это своим успехом, потому что к нам уже обратились, помимо аптечной сети, и другие наниматели, которые заинтересованы в специалистах, которые готовы с душой относиться к своей работе. И один из проектов – это агроусадьба, которая организует у себя каникулы, которые называются «Старшая смена». То есть там будут также находиться люди пенсионного возраста, которые, может быть, менее мобильны, и для них нужен пионервожатый. И вот этого пионервожатого они искали и среди наших посетителей тоже. Плюс ещё была интересная вакансия смотрителя такой агроусадьбы. Они для этого искали семейную пару. И сейчас уже ещё одна организация обратилась к нам. Они хотят выучить и дать определённые компетенции по тому, как профессионально осуществлять уход. Потому что эта тема тоже сейчас является актуальной.