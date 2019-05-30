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В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения

30 мая 2019 08:30
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Новости Беларуси. В Бобруйске собрались юные инспекторы дорожного движения со всей Беларуси. Конкурс определил сильнейших среди них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения-1

Ребята не только демонстрировали знания правил дорожного движения, но и то, как нужно оказывать первую помощь. Были и творческие испытания. К слову, на конкурс приехали и сверстники юных белорусов из России, Азербайджана и Казахстана.

В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения-4

Евлалия Березкина, участница слета-конкурса:
Это все-таки наш город, и мы защищаем не только город, но и целую область. Разумеется, мы хотим достичь самых высоких результатов и занять первое почетное место.

В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения-7

Иса Дейстани, главный инспектор Главного управления дорожной полиции (Азербайджан):
Нам очень приятно быть приглашенными на такое грандиозное мероприятие, и нашим детям очень приятно. Желаем всем участникам удачи.

В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения-10

Конкурс проводится ежегодно уже 47-й раз. В Беларуси – две с половиной тысячи отрядов юных инспекторов дорожного движения, которые объединяют 20 тысяч школьников.

В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения-13

В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения-15

В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения-17

# ГАИ # общество # Евлалия Березкина # Иса Дейстани # Фотофакт

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