В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения

Новости Беларуси. В Бобруйске собрались юные инспекторы дорожного движения со всей Беларуси. Конкурс определил сильнейших среди них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бобруйске собрались юные инспекторы дорожного движения со всей Беларуси. Конкурс определил сильнейших среди них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята не только демонстрировали знания правил дорожного движения, но и то, как нужно оказывать первую помощь. Были и творческие испытания. К слову, на конкурс приехали и сверстники юных белорусов из России, Азербайджана и Казахстана.
Евлалия Березкина, участница слета-конкурса:
Это все-таки наш город, и мы защищаем не только город, но и целую область. Разумеется, мы хотим достичь самых высоких результатов и занять первое почетное место.
Иса Дейстани, главный инспектор Главного управления дорожной полиции (Азербайджан):
Нам очень приятно быть приглашенными на такое грандиозное мероприятие, и нашим детям очень приятно. Желаем всем участникам удачи.
Конкурс проводится ежегодно уже 47-й раз. В Беларуси – две с половиной тысячи отрядов юных инспекторов дорожного движения, которые объединяют 20 тысяч школьников.