В Бобруйске прошёл слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения

Новости Беларуси. В Бобруйске собрались юные инспекторы дорожного движения со всей Беларуси. Конкурс определил сильнейших среди них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята не только демонстрировали знания правил дорожного движения, но и то, как нужно оказывать первую помощь. Были и творческие испытания. К слову, на конкурс приехали и сверстники юных белорусов из России, Азербайджана и Казахстана.

Евлалия Березкина, участница слета-конкурса:

Это все-таки наш город, и мы защищаем не только город, но и целую область. Разумеется, мы хотим достичь самых высоких результатов и занять первое почетное место.

Иса Дейстани, главный инспектор Главного управления дорожной полиции (Азербайджан):

Нам очень приятно быть приглашенными на такое грандиозное мероприятие, и нашим детям очень приятно. Желаем всем участникам удачи.