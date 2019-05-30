Прямой эфир

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей

30 мая 2019 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле по случаю окончания учебного года организовали необычный фестиваль: пираты, музыка, танцы и, конечно, сладкие призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей-1

Почти 2000 детей провели последний день учебного года на набережной реки Сож в компании сказочных героев и профессиональных артистов. Организаторы праздника еще раз напомнили детям и их родителям, что лето – это время радости и веселья. Время отдохнуть и набраться сил на весь год.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей-4

Я буду летом учить алфавит, чтоб хорошо знать все и помогать деду.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей-7

Я буду летом помогать папе строить дом.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей-10

Летом я буду хорошо учиться писать, читать и ходить на речку.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей-13

Елена Фролова, соорганизатор фестиваля:
Идея в том, чтобы оторвать наших детей от телевизоров и мобильных телефонов. Привести их в парк, на воздух, провести с ними какие-то интерактивные игры, научить их дружить, общаться, объединить их. Показать, как прекрасна жизнь.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей-16

Фестиваль детства лишь первое из запланированных на лето детских мероприятий на гомельской набережной. Следующее пройдет уже в ближайшую субботу.

# Фестиваль # общество # Елена Фролова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Орше 30 мая пройдёт республиканский «Последний звонок»
30 мая 2019 06:49

В Орше 30 мая пройдёт республиканский «Последний звонок»

Вертолёт МЧС Беларуси вылетел в Турцию для тушения лесных пожаров
30 мая 2019 06:33

Вертолёт МЧС Беларуси вылетел в Турцию для тушения лесных пожаров

В Беларуси временно запретили продажу алкоголя. Что думают минчане?
29 мая 2019 20:26

В Беларуси временно запретили продажу алкоголя. Что думают минчане?