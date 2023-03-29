В Чехии протестуют против повышения пенсионного возраста до 68 лет

Новости Чехии. Митинги против пенсионной реформы распространились за пределы Франции. Против также выступили жители Праги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К шествиям присоединились около 2 тысяч человек. Но в будущем количество участников протестов будет в разы больше, утверждают активисты.

Напомним, чешское правительство намерено узаконить выход на пенсию в 68 лет, что, к слову, на 4 года позже, чем во Франции даже с учетом реформы.