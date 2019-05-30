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Вознесение Господне празднуют католики

30 мая 2019 08:15
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Новости Беларуси. На 40-й день после Пасхи вечером в костелах пройдут особые службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вознесение Господне празднуют католики-1

Они напомнят о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании вернуться на землю в «конце времен». Согласно Новому Завету, Иисус Христос после распятия и воскресения пребывал вместе со своими учениками. На 40-й день он вывел апостолов из города, благословил их и стал отдаляться, возносясь на небо.

Вознесение Господне празднуют католики-4

Праздник считается в народе ступенькой в лето. Как раз в это время погода становится более жаркой, успевают отцвести все деревья.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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