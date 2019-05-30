Вознесение Господне празднуют католики

Они напомнят о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании вернуться на землю в «конце времен». Согласно Новому Завету, Иисус Христос после распятия и воскресения пребывал вместе со своими учениками. На 40-й день он вывел апостолов из города, благословил их и стал отдаляться, возносясь на небо.