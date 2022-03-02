«Кто-то должен был что-то говорить». Вот как появилась организация «Патриоты Беларуси»

Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, СТВ:

Я бы еще хотела вернуться к вопросу общественного объединения «Патриоты Беларуси». Лев, расскажите, как можно вступить в ваши ряды? Знаю, что у вас есть с собой билет, правильно я говорю?

Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:

Да, есть такой замечательный членский билет. Кристина Сущеня:

Там зубр нарисован? Лев Литвиненко:

Да, зубр, флаг, номер членский, фамилия и отчество нарисованы. С магнитной полосой билетик такой. Кристина Сущеня:

А как получить? Лев Литвиненко:

Очень просто. Нужно прийти к нам в организацию, написать заявление, приложить к нему копию паспорта, уплатить членский взнос и вступительный взнос (в размере полбазовой величины каждый) – и, пожалуйста, в течение нескольких дней вы получите такой же замечательный билетик.

Илона Волынец, СТВ:

Нужна ли вам реклама? Лев Литвиненко:

Реклама, наверное, нет, потому что у нас нет цели какого-то пиара или рекламирования. Я не закончил. Получить билетик мало. Очень много есть работы, общественная нагрузка очень большая на всех членов нашей организации, потому что у нас все люди пришли по зову сердца. Это же не какая-то номенклатурная организация, это не приемник какой-то организации.

Кристина Сущеня:

Сегодня, я знаю, в Беларуси насчитывается порядка трех тысяч общественных объединений. На ваш взгляд как человека, который активист. Мне кажется, что не все наши организации сегодня активно проявляют свою деятельность. Илона Волынец:

То есть три тысячи общественных объединений в стране, но мы их знаем мало. Кристина Сущеня:

Мы знаем о нескольких.