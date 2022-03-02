«Кто-то должен был что-то говорить». Вот как появилась организация «Патриоты Беларуси»
Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Я бы еще хотела вернуться к вопросу общественного объединения «Патриоты Беларуси». Лев, расскажите, как можно вступить в ваши ряды? Знаю, что у вас есть с собой билет, правильно я говорю?
Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:
Да, есть такой замечательный членский билет.
Кристина Сущеня:
Там зубр нарисован?
Лев Литвиненко:
Да, зубр, флаг, номер членский, фамилия и отчество нарисованы. С магнитной полосой билетик такой.
Кристина Сущеня:
А как получить?
Лев Литвиненко:
Очень просто. Нужно прийти к нам в организацию, написать заявление, приложить к нему копию паспорта, уплатить членский взнос и вступительный взнос (в размере полбазовой величины каждый) – и, пожалуйста, в течение нескольких дней вы получите такой же замечательный билетик.
Илона Волынец, СТВ:
Нужна ли вам реклама?
Лев Литвиненко:
Реклама, наверное, нет, потому что у нас нет цели какого-то пиара или рекламирования. Я не закончил. Получить билетик мало. Очень много есть работы, общественная нагрузка очень большая на всех членов нашей организации, потому что у нас все люди пришли по зову сердца. Это же не какая-то номенклатурная организация, это не приемник какой-то организации.
Кристина Сущеня:
Сегодня, я знаю, в Беларуси насчитывается порядка трех тысяч общественных объединений. На ваш взгляд как человека, который активист. Мне кажется, что не все наши организации сегодня активно проявляют свою деятельность.
Илона Волынец:
То есть три тысячи общественных объединений в стране, но мы их знаем мало.
Кристина Сущеня:
Мы знаем о нескольких.
Лев Литвиненко:
Во-первых, я не хочу никого ни в коем случае обидеть, но что такое общественная организация? Любая общественная организация – это организация, в которой люди собираются по тем или иным интересам. Допустим, кружок юных техников – это тоже общественная организация. Или какой-нибудь драмкружок. И я знаю, что многие такие организации, они по спортивным интересам организации и так далее, многие зарегистрированы в форме общественных объединений. Что касается организаций, которые участвуют громко в жизни страны, действительно, не так много. По какой причине, я не могу вам сказать. И для меня в 2020 году тоже было загадкой, почему многие эти организации, которые существуют, молчат. Никто ничего не говорил, никто ничего не делал. Благодаря тому, что они молчали, наша организация и появилась, потому что кто-то должен был что-то говорить и кто-то должен был что-то делать. Мы собрались, мы говорили, мы делали, поэтому и появились. Почему они молчали? Я не могу сказать.
«Мы имеем диктатуру меньшинства». Почему произошел конфликт на Украине – подробнее здесь.