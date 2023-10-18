Порядка 350-360 в год. Почему трансплантация почки – самая частая операция по пересадке органов в Беларуси?

Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
У вас как хирурга есть какая-то своя статистика, есть официальная. Пересадки каких органов, какие чаще всего операции делаются в Беларуси?
Дмитрий Федорук, врач-хирург Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Чаще всего делается трансплантация почки. Их количество больше, чем остальных трансплантаций, только потому что у донора изымаются две почки. Соответственно, проходят две операции трансплантации. Одна почка одному реципиенту пересаживается, другая почка – второму пациенту. Их в год делается порядка 350-360 в Республике Беларусь, в нашем центре порядка 150 трансплантаций в год проходит. Трансплантаций печени порядка 90-95 в год в нашем центре выполняется.