Порядка 350-360 в год. Почему трансплантация почки – самая частая операция по пересадке органов в Беларуси?

Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

У вас как хирурга есть какая-то своя статистика, есть официальная. Пересадки каких органов, какие чаще всего операции делаются в Беларуси?