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Порядка 350-360 в год. Почему трансплантация почки – самая частая операция по пересадке органов в Беларуси?

18 октября 2023 16:03
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Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
У вас как хирурга есть какая-то своя статистика, есть официальная. Пересадки каких органов, какие чаще всего операции делаются в Беларуси?

Порядка 350-360 в год. Почему трансплантация почки – самая частая операция по пересадке органов в Беларуси?-1

Дмитрий Федорук, врач-хирург Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Чаще всего делается трансплантация почки. Их количество больше, чем остальных трансплантаций, только потому что у донора изымаются две почки. Соответственно, проходят две операции трансплантации. Одна почка одному реципиенту пересаживается, другая почка – второму пациенту. Их в год делается порядка 350-360 в Республике Беларусь, в нашем центре порядка 150 трансплантаций в год проходит. Трансплантаций печени порядка 90-95 в год в нашем центре выполняется.

# Операции по трансплантологии # общество # Сергей Парчевский # Дмитрий Федорук # Фотофакт

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